Un centenar de líneas de colectivos continuarán con la suspensión de servicios nocturnos este miércoles 24 de agosto, mientras desde el Gobierno aseguran que se están realizando los pagos adeudados de los subsidios a las tarifas.

De acuerdo con lo expresado por el subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte, Carlos Vittor, este martes se giraron a las empresas de transporte $3.900 millones para saldar parte de la deuda acumulada y que por lo tanto "se espera su acreditación durante la jornada de hoy o mañana".

Sin embargo, desde el sector empresario señalaron que aún ese dinero no había impactado en sus registros bancarios y que en consecuencia ya no había forma de poder convocar a los trabajadores para reanudar en esta misma jornada los servicios nocturnos.

En diálogo con Noticias Argentinas, Vittor reconoció que el Estado "mantiene una deuda con las empresas", pero consideró que "no es significativa" y subrayó que "todas las semanas estamos haciendo pagos para que el sistema se pueda sostener".

El funcionario involucró también en el conflicto a la Ciudad de Buenos Aires al remarcar que no le giró a Nación la parte proporcional de subsidios que le corresponde abonar. "En el marco del ordenamiento de las cuentas públicas queremos que la Ciudad también se haga cargo de lo que debe porque esta situación no contribuye a la solución", recalcó Vittor.

Inflación, subsidios atrasados y tarifas congeladas: empresarios adelantan el "colapso" del transporte

El subsecretario precisó que la deuda con las empresas de transporte es de $11.600 millones –ya descontados los $3.900 girados ayer- de los cuales $9.500 son responsabilidad del Estado Nacional y $2.100 millones de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño gira su subvención a Nación y ésta la distribuye entre las diferentes líneas.

A raíz de este escenario, Vittor indicó que el desembolso realizado en la víspera no incluyó a ninguna de las 32 líneas que circulan por la capital: "Las empresas no pueden cobrar porque nosotros no le podemos cobrar a la Ciudad".

En Transporte creen que si se concreta la amenaza de la cancelación de los servicios nocturnos en CABA, mientras se reanudan en el resto del AMBA, quedará expuesto "si el sistema sirve o no. Se va a transparentar mucho el escenario", enfatizaron Vittor insistió que con los pagos efectuados "están dadas las condiciones para que en las líneas de jurisdicción nacional se normalice el servicio".

Distinta es la visión desde el lado de los empresarios que se muestran reticentes a levantar las medidas a fuerza hasta tanto no haya acciones más concretas en lo que respecta al pago de la deuda.

La posición de las empresas de colectivos

"Si recibimos lo que dicen es para ir tirando, de ninguna manera es para normalizar la situación", afirmaron desde las cámaras del sector, que además advirtieron que "si es verdad que no le van a pagar a las líneas de CABA la situación se pondrá peor". Respecto a la continuidad de los servicios, las empresas descartan una solución inmediata: "Si se acreditaran los fondos esta tarde ya es imposible convocar a la gente para que venga a trabajar y reanudar los servicios en la noche".

Cuáles son las líneas con medidas de fuerza

El servicio se ve afectado en las siguientes líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395.

También a las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.

LM / ds