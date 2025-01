Preocupación por una investigación de China a sus importaciones de carne

El Ministerio de Comercio de China iniciará una investigación sobre las importaciones de carne vacuna, debido a que el país asiático se enfrenta a un mercado con exceso de oferta que ha enviado los precios internos a mínimos de varios años.

Según informó Reuters, la investigación se centrará en la carne de res fresca, la carne de res fría, la cabeza de res y la carne de res congelada importadas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2024, dijo el ministerio en un comunicado, y agregó que siguió a una solicitud de la Asociación de Ganadería de China y otros grupos de ganado y ganadería. Cabe recordar que China el mayor importador y consumidor de carne del mundo

A su vez, la agencia de noticias informó que, según datos de aduanas, las importaciones totales de carne de vacuno de China alcanzaron los 14.200 millones de dólares en 2023, frente a los 8.200 millones de dólares de 2019. Brasil representó el 42% del valor comercial total, seguido de Argentina con el 15% y Australia con el 12%.

“La mayoría de las granjas de ganado vacuno de China se encuentran en una situación deficitaria”, afirmó la Asociación de Ganadería de China en un informe de los medios estatales. “El impacto de una gran cantidad de carne de vacuno importada sin duda añade sal a la herida”.

El precio de la carne de vacuno ha caído a su nivel más bajo de los últimos cinco años, y el precio del ganado vivo ha caído a su nivel más bajo de los últimos 10 años, dijo la asociación. Los precios promedio de la carne de res al por mayor disminuyeron un 22% a 59,82 yuanes (8,20 dólares) por kilogramo a fines de diciembre desde 77,18 yuanes hace dos años, mostraron datos del Ministerio de Agricultura.

“La industria refleja que las importaciones excesivas de carne vacuna han causado un daño sustancial a la industria ganadera de mi país”, señaló la Asociación de Ganadería de China en el informe. “La industria pide enérgicamente al país que tome medidas de control sobre la carne importada para proteger el sustento de los agricultores y la seguridad de la industria”, afirmó.

“Cualquier baja nos afecta, sobre todo de China que es nuestro principal comprador y ante la apertura de nuevos mercados como Japón, sostuvo Marino Cid Aparicio, productor ganadero y delegado de la Sociedad Rural. Sin embargo, añadió que “la carne premium la sigue consiguiendo acá”.

Entre enero y noviembre, China importó 2,6 millones de toneladas de los productos de carne vacuna objeto de la medida. En el año calendario 2019, China importó solo 1,66 millones de toneladas.

Se espera que la investigación concluya en ocho meses, aunque podría extenderse en circunstancias especiales. No está dirigida a países o regiones específicos, no distingue el origen de los productos y no afectará el comercio normal mientras esté en curso, dijo el Ministerio de Comercio.

Sin embargo, una vez concluido podría afectar la exportación de carne de Argentina hacia China que en los primeros once meses de 2024 exportó 709,1 mil toneladas al país asiático; por un valor de aproximadamente 2.758 millones de dólares, según se desprende del informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

De acuerdo con estimaciones del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), las carnes aportarían US$ 3.997, con un incremento de US$ 444 millones, mientras que las economías alcanzarían los US$ 11,152 millones, mostrando un aumento de US$ 236 millones.

Las exportaciones de carnes registrarían un incremento de US$ 444 millones, alcanzando los US$ 3.997 millones, mientras que las economías regionales experimentarían un aumento de US$ 236 millones, alcanzando los US$ 11.152 millones. “Estos incrementos ayudarían a mitigar parcialmente la caída en el sector de cereales y oleaginosas”, estiman desde el CAA.