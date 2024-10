Prepagas: el Gobierno salió a aclarar qué pasará con las recetas en planes cerrados

El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, salió a dar aclaraciones sobre una medida que afecta a afiliados en empresas de medicina prepaga.

Este lunes, la SSS publicó este lunes una resolución que restringen las prescripciones de recetas y estudios solo a los médicos que figuran en las cartillas de los planes cerrados en las empresas de medicina prepaga.

El anuncio generó dudas entre los afiliados que pueden acceder a los descuentos en los medicamentos recetados por profesionales de la salud que no están incluidos en la cobertura.

Según Oriolo, “hemos detectado un elevado número de médicos no especialistas, que no conocen al paciente y prescriben medicamentos de muy alto precio”.

“Un odontólogo o un dermatólogo prescribe medicamentos oncológicos y es necesario que lo haga el especialista que conoce la particularidad de la enfermedad, la historia clínica del paciente”, agregó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

“No estamos buscando que el medicamento habitual, tradicional o crónico sea regulado”. En ese sentido, afirmó: ”Si el médico, esté o no en la cartilla, prescribe medicamentos habituales y que no son de alto precio, no va a tener ningún problema” y podrá seguir haciéndolo en los planes cerrados.

Oriolo expresó que la normativa se enfoca en los “medicamentos de altísimo precio, muchos de ellos de hasta millones de dólares. Es como que un médico no especialista está prescribiendo un departamento en Recoleta todos los meses”.

“El espíritu de la normativa tiene que ver con asegurar los recursos de un sistema y para que lleguen a los que necesiten y no que se dispersen en el camino como estaba ocurriendo”, comentó Oriolo.

Qué dice la resolución sobre los planes de prepagas

La Resolución 3934/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que cada plan de salud deberá acompañarse de su cartilla prestacional, en la que se detallen los profesionales, centros médicos y prestadores habilitados, así como las condiciones específicas de acceso y cobertura.

En los casos de planes cerrados, ”las prestaciones estarán limitadas a las indicadas por los profesionales que figuren en la cartilla del agente correspondiente”.

“La medida tiene como eje asegurar la claridad en la oferta de los planes abiertos o cerrados que se brindan a los beneficiarios, y reforzar la transparencia en el acceso a los servicios médicos”, señaló el comunicado de la SSS.

