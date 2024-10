Adolfo Rubinstein: "No veo viables los cambios en las prepagas"

Tras la decisión del Gobierno de que sólo los médicos de cartilla prescriban recetas, Adolfo Rubinstein señaló que “no hay capacidad operativa ni sistema de información que pueda bancar esta decisión”. Además confesó sentirse decepcionado por la cercanía de ciertos radicales al Gobierno y apoyó los dichos de Lilita Carrió, que afirmó que el voto de las próximas elecciones debe ser moral. “Me hace acordar al menemismo, donde la gente estaba muy conforme con la marcha de la economía pero había cuestiones morales y éticas que uno no podía aceptar", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Adolfo Rubinstein es médico referente de la Unión Cívica Radical. Fue ministro de Salud de la Nación durante el Gobierno de Cambiemos.

Estábamos debatiendo respecto a esta medida de que solamente los médicos de cartilla, en aquellos planes que no tienen reintegro, pueden ser quienes receten los medicamentos para tener descuentos, tanto en la medicina prepagada como en las obras sociales. ¿Es realizable esto, teniendo en cuenta que la cantidad de médicos en cartilla a lo largo de los años han ido reduciéndose? Me decían aquí que una persona de nuestra producción, siendo periodista, se enteró en el acto y pidió turno en su prepaga para que un médico de la cartilla le haga las recetas y consiguió turno recién para marzo del año próximo.

Creo que es inviable.

Recién estaba releyendo la resolución publicada de la superintendencia y no está demasiado claro, porque en realidad apunta, en principio, a medicamentos de alto precio que habitualmente la superintendencia reintegra a las obras sociales o a las que tienen convenio a las prepagas, pero en realidad no está muy claro en la resolución. En principio tendría vigencia para todas las prescripciones, lo cual es inviable. Para toda la medicación ambulatoria... Imagínese.

Creo que no hay capacidad operativa ni sistema de información que pueda bancar esto, ni en la superintendencia, ni en el Ministerio, ni ninguna otra repartición. No la veo viable, no veo que sea posible aplicarla.

¿Cómo ve la gestión en este casi año de gobierno de La Libertad Avanza en materia de salud pública?

Está claro que la salud pública no es una prioridad para este Gobierno. Han dicho, desde el presidente hacia abajo, que la prioridad es controlar la inflación, reducir el déficit fiscal, y no justamente las políticas sociales, excepto algunas puntuales. Ni la salud ni la educación son prioridades de este Gobierno. De hecho, todos los días escuchamos cosas como que se van a transferir todos los hospitales nacionales a las provincias.

Hoy justamente publiqué un artículo sobre tomar decisiones sin calibrar bien las consecuencias que tienen, y creo que eso es lo que está ocurriendo en general. Me parece que está faltando meditación y reflexión sobre las implicancias y las consecuencias de las medidas que se toman.

¿Encuentra algún tipo de punto de contacto entre algunas de las ideas de La Libertad Avanza y las que podían llegar a tener en el ala dura del PRO? ¿Ve que a diferencia de la experiencia con Cambiemos, cuando los radicales le ponían freno, equilibrio y razonabilidad a las medidas, ahora, con La Libertad Avanza, sin esos frenos, se cometen estos errores? No sé si hay algún punto de comparación, por su propia experiencia como Ministro de Salud en una coalición...

Y sí. Claramente, en la coalición, en Juntos por el Cambio, existían diferentes puntos de vista, pero el marco era totalmente diferente. Creo que lo que cambió ahora es el marco. Básicamente, es todo lo que tiene que ver con la prédica contra el Estado presente, que obviamente es una reacción contra lo que tuvimos antes. La verdad es que no es bueno estar en ninguno de los dos extremos, y es lo que está ocurriendo ahora.

Cuando yo estuve como ministro, obviamente había diferentes puntos de vista en nuestra coalición, pero había cosas que no se discutían.

Igual, lo que a mí me llama mucho la atención es la falta de reflexión sobre las medidas que se toman. porque algunas medidas que se están tomando no son conceptualmente malas, lo que pasa es que tienen serios problemas en cómo se van a implementar.

El cómo, no sólo el qué...

No es sólo el qué el problema, exacto, es el cómo también.

¿Y qué le pasa a usted viendo a los radicales más cercanos al Gobierno? ¿Siente algo en el alma o cierto dolor moral?

Sí, definitivamente estoy muy decepcionado.

Estoy bastante alejado. La realidad es que yo volví a mi vida académica, que fue toda mi vida hasta que fui al Ministerio, más allá de mantener mi simpatía con el radicalismo de toda la vida. Ahora estoy dirigiendo un centro de implementación e innovación en políticas de salud de una institución académica muy reconocida, como es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Estoy dedicado a eso y bastante alejado de la política y del radicalismo. Pero sí, veo con muchísima decepción lo que está ocurriendo dentro del partido. Me parece que esta implosión de la política está ocurriendo a todo nivel, y la verdad es que me da mucha tristeza.

Escuchaba el otro día a Lilita Carrió, que tiene excentricidades pero también es muy aguda, decir que el año próximo la votación iba a ser "moral". Explicaba que la economía probablemente pudiese lograr éxitos macroeconómicos como un dólar accesible y una inflación baja, entonces, por lo menos para una parte más alta de la clase media puede vivirse un veranito, pero sin embargo el voto debería ser moral. Me recuerda mucho a la primera votación de Menem, cuando el tema era cómo votar a favor de la economía pero en contra de la corrupción. Aquí sería cómo votar a favor de ciertos logros económicos pero en contra de los modos y de las maneras. ¿No cree?

Es así, yo coincido con Lilita. Me hace acordar mucho al menemismo, donde la gente estaba, o un sector de la clase media importante, muy conforme con la marcha de la economía, pero había cuestiones morales y éticas que uno no podía soslayar y aceptar. Acá pasa lo mismo. Por lo menos a mí me pasa lo mismo.

Acá tiene un grupo de gente que piensa lo mismo que usted. No sé si eso lo consuela.

