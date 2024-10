Cambio en las prepagas: sólo los médicos de la cartilla podrán prescribir recetas

El gobierno de Javier Milei implementó este lunes una serie de modificaciones en el sistema de salud privado, oficializadas mediante la resolución 3.934/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Estas medidas introducen limitaciones a las coberturas de medicamentos y prácticas de afiliados a prepagas y obras sociales, estableciendo que sólo los médicos de cartilla de cada plan podrán prescribir recetas y estudios, excluyendo a aquellos no registrados en la red de prestadores del plan.

Esperan que la carne aumente hasta un 20% en el cierre de 2024: las causas

La medida apunta a ordenar el sistema, según el secretario de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Córdoba, Ignacio Escuti. “A mí me parece que es muy buena la medida, viene a ordenar un poco el sistema”, comentó en declaraciones a Cadena 3, aclarando que no se trata de un límite a las prestaciones, sino de una regulación para que “usted tiene que recibir la prescripción médica de la persona que usted contrata”. Escuti destacó que este ajuste intenta “mitigar los riesgos de financiamiento para las obras sociales”, promoviendo un uso eficiente de los recursos.

Sin embargo, Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, cuestionó esta disposición. “Me parece que la medida es un poco engañosa, no aporta nada porque el financiador, la obra social o prepaga, tiene que transparentar los niveles de cobertura: yo cubro esto y listo. No poner al profesional de cartilla a auditar a otro profesional, porque no es ético”, expresó en radio Mitre Córdoba.

Al ser consultado sobre si este cambio implica que “la patronal termine marcando la cancha de lo que el médico debe prescribir”, Regazzoni señaló: “Ese es el punto más sensible de todo: los recursos son limitados, entonces se deben tomar medidas para que los recursos alcancen para todos, pero se condiciona la prescripción médica por una cuestión económica que el médico no tiene por qué estar limitando”.

Las nuevas regulaciones también establecen que las prepagas deberán informar con claridad si los planes son cerrados o abiertos, especificando las condiciones y coberturas de cada uno. Para los planes cerrados, cualquier prescripción de un médico fuera de la cartilla será rechazada, y los afiliados sólo tendrán cobertura si consultan a los profesionales indicados en su plan. La SSS indicó que la vía judicial sólo se permite si la prescripción proviene de un médico autorizado por la cartilla del plan, limitando así la posibilidad de que los afiliados busquen justicia si no reciben la cobertura adecuada.

Por otro lado, las modificaciones también afectan a los monotributistas y pequeños contribuyentes, a quienes las prepagas podrán rechazar como afiliados. Estos deberán registrarse en una lista específica de Agentes de Seguro de Salud para la Cobertura Médico-Asistencial de Pequeños Contribuyentes y elegir entre los prestadores disponibles. En cuanto a los derechos y obligaciones de quienes ya están afiliados, la SSS aseguró que no se verán afectados por estos cambios.