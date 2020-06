Preparan la salida gradual del Programa ATP, que pasa de subsidio a crédito

El Gobierno definirá en los próximos días si los próximos desembolsos del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) dejarán de ser un subsidio directo y pasarán a ser préstamos para los sectores que van retomando la actividad. En el caso de las actividades no habilitadas, se mantendrán bajo el formato actual. Como contrapartida, se estudia la posibilidad de que el Ingreso Familiar de Emergencia se extienda en el “pospandemia”.

El tema formó parte de la reunión de Gabinete Económico, donde se buscaron alternativas para evitar un mayor desgaste del resultado fiscal. Hasta ahora, el Estado invirtió 5% del PBI para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus y el aislamiento social. Sin embargo, el ministro de Economía apunta a moderar el déficit fiscal.

El encuentro fue convocado por Santiago Cafiero y la vicejefa Cecilia Todesca, y participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Trabajo, Claudio Moroni. También la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el presidente del BCRA, Miguel Pesce y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Por Economía participó el viceministro Haroldo Montagu.

El ATP permite que las empresas reciban asistencia para pagar hasta el 50% de los salarios de los trabajadores, con un tope de 33 mil pesos de desembolso por empleado. Por el mes de mayo, alcanza a casi 200 mil empresas.

Para los sectores que no tienen ingresos, se mantendría el ATP, mientras que los que van volviendo a la actividad pasarían al formato de créditos blandos. Kulfas reconoció en declaraciones radiales que "es una posibilidad y se está evaluando". Los sectores donde todavía no se permitió retomar la actividad seguirán siendo subsidiados de forma directa, como en los casos de turismo, cultura y deporte, que serán los últimos en volver. Algunas firmas del sector automotor plantearon al Gobierno que querían créditos, pero no necesitarían cobrar más el ATP.

Para el Gobierno llegó la etapa de focalización. El planteo tomó como base que “el 85% del territorio argentino con su capacidad productiva y comercial recuperándose, pero sosteniendo -e incluso ampliando- las herramientas y medidas para los sectores que siguen afectados”.

Aguinaldo. En las últimas semanas, funcionarios de Gobierno descartaron volcar recursos para el pago de aguinaldo y las empresas advirtieron que los pagos podrían ser en cuotas. Sin embargo, la idea de un ATP extra se puso sobre la mesa, aunque la decisión final estará a cargo de Alberto Fernández. Antes de entrar a la reunión de gabinete, Moroni aseguró que “no está pensando en nada que signifique prorrogar o diferir” el pago del aguinaldo.

En un repaso de las medidas, se destacó que créditos productivos a pymes con garantía estatal acumulan $ 220 mil millones. El lunes pasado se comenzó a pagar la segunda ronda de IFE, que alcanzará a casi 9 millones de personas. También contabilizaron 500 mil créditos a tasa cero otorgados, para los que se emitieron 100 mil nuevas tarjetas de crédito, y donde el crédito promedio fue de 109 mil pesos.

Este jueves 11 comienza la segunda ronda del ATP para 2 millones de empleados. El 93,4% de las empresas que forman parte del mismo, tienen hasta 25 empleados, y generan el 39,6% del total de empleo registrado. Solo el 0,1% de las firmas, poseen más de 800 trabajadores en su plantilla, lo que implica el 12,7% del total de los trabajos registrados.

Pese a la asistencia, según las estimaciones oficiales, la actividad podría caer entre el 6 y el 10%. El último relevamiento de expectativas de mercado de los economistas consultados por el Banco Central marcó una baja del 9,5% para este año.

