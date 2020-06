Martin Guzman: "El programa que tengamos con el FMI va a ser nuestro programa"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que resolver la negociación de una forma sostenible le permitiría a la Argentina "perseguir objetivos fiscales y externos alcanzables". "La base de la oferta de deuda que hicimos y de la enmienda que haremos es esa: perseguir objetivos fiscales y externos que dejen a la economía en una situación ordenada", explicó al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia en su programa "Periodismo Puro".

"Tenemos una buena parte de nuestra población en situación de informalidad laboral. Esos son los problemas que Argentina tiene que resolver y para eso tiene que haber una secuencia hacia la normalización que sea sostenible y el programa que tengamos con el Fondo Monetario Internacional es un programa que va a ser nuestro programa", áfirmó.

Guzmán se mostró partidario de "tranquilizar la economía argentina y poder acumular reservas. Esa misma acumulación junto a un frente financiero con muchas menos tensiones y con objetivos realistas alcanzables, es lo que nos va a permitir poder ir gradualmente normalizando las regulaciones sobre la cuenta de capital". Reconoció que por la pandemia de coronavirus "el déficit subió mucho, en un contexto en el cual hay restricciones de financiamiento muy fuertes".

"La consecuencia inevitable es que hay mayor liquidez. La parte buena fue que como se había trabajado desde temprano en construir esta curva de rendimiento en pesos, hubo parte de la liquidez que encontró lugares a los cuales ir. Y los dólares paralelos, el CCL, el blue, se mueven con muy poco volumen", señaló. Además, sostuvo que en la Argentina "se necesita consistencia macroeconómica, ese es el gran tema". Dijo que es necesario "romper la dinámica de auges y caídas en las que hay un crecimiento de la actividad en el auge con un crecimiento de la demanda en términos reales y hay un crecimiento de las importaciones".

A continuación, las frases más destacadas de este tramo de la entrevista con Jorge Fontevecchia para "Periodismo Puro"

1. "El tema de la deuda es circunstancial. Pero es necesario resolverlo para lograr encausar un modelo productivo que le haga bien a la Argentina. Por eso hablábamos de estas dos dimensiones, estos dos pilares: del rol del Estado con las políticas productivas, que requiere unas finanzas públicas saneadas, para un capitalismo progresista, una economía social de mercado que está al servicio de la gente y el rol de la macroeconomía".

2. "Desde el punto de vista de la implementación, digamos que aquí tenemos el privilegio en que el presidente confió fuertemente en nosotros. Contamos con un gran equipo, que se suma a un gran equipo de gobierno. Hacemos trabajo muy positivo con otros ministerios y todos están alineados con esta misma visión del desarrollo económico".

3. "Desde el punto de vista fiscal Argentina tiene que transitar hacia un ordenamiento de las cuentas, eso por un lado, necesitamos sostenibilidad fiscal. Pero también necesitamos tener una estructura tributaria, que no sea la consecuencia de sucesivas emergencias económicas. Desde aquí del Ministerio de Economía estamos trabajando en una armonización tributaria federal, que busca no solamente garantizar la sostenibilidad fiscal".

4. "Se necesita tener una estructura tributaria que favorezca los objetivos de sostenibilidad fiscal, progresividad, incentivos a la generación de empleo y producción y sea más simple. Es compleja la estructura tributaria argentina. Por eso tiene que haber una armonización y una armonización que sea federal también desde el punto de vista asociado que es el tema financiero necesitamos profundizar el desarrollo del mercado de deuda pública en pesos y hoy lo que enfrentamos es esta situación en la cual están adentro de la curva del rendimientos en pesos junto a fondos de inversión extranjeros que no quieren estar allí. El tema es cómo darle una solución a eso".

5. "El Presidente había anunciado en el congreso que iba a enviar un proyecto de ley para el desarrollo del sector energético, obviamente esto el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene una competencia fundamental sobre este asunto. Argentina necesita no volver a caer en situación en el cual la producción de energía se convierte en un cuello de botella, que nos fuerza a importar energía al resto del mundo a niveles que dañan la balanza de pagos, luego infraestructura y logística, también, Argentina tiene enormes necesidades, lo que pasa que hoy tiene un Estado debilitado, con poco margen de acción".

6. "Este gobierno valora muchísimo la ciencia, se ha vuelto a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología".

7. "Argentina tiene que recuperar el equilibrio en sus cuentas fiscales, eso sin duda. El asunto es que hay que hacerlo a una velocidad que sea consistente con la recuperación de la actividad económica y el sostener esa recuperación en el tiempo. Porque al fin y al cabo lo que importa es la economía real. Los problemas que Argentina tiene que resolver son los problemas de pobreza, más del 35% de la población está en situación de pobreza, el 52,4% de las chicas y chicos de este país menores de 14 años están en situación de pobreza, ese no es un ambiente que vaya a generar los objetivos de dinamismo de los cuales hablábamos antes. Tenemos una buena parte de nuestra población en situación de informalidad laboral. Esos son los problemas que Argentina tiene que resolver y para eso tiene que haber una secuencia hacia la normalización que sea sostenible y el programa que tengamos con el Fondo Monetario Internacional es un programa que va a ser nuestro programa".

8. "Argentina tuvo un problema de debilitamiento de la producción. La premisa de que bajar el gasto iba a generar mucha desconfianza, no generó aumento de la producción, no generó ni mucha más desconfianza, fue una reducción del 5,4 puntos porcentuales del gasto primario en 4 años, entre 2015 y 2019 y eso no vino acompañado de un aumento de la producción. Concomitante con ello se dio un estancamiento pero que es estructural. Argentina tiene un estancamiento de las exportaciones que ya lleva 8-9 años y eso es lo que hace que el país no pueda despegar".

9. "Lo que es importante es proteger a la gente. En ese sentido se actuó de forma rápida y valiente desde el punto de vista de las decisiones que se tomaron, decisiones que tienen un costo importante pero necesarias. Y se va a ir a una secuencia de normalizar la economía argentina".

10. "Este shock de coronavirus es muy grande, pero hacia allí vamos y hay que dar un mensaje de calma y tranquilidad porque cuenta con lo que tiene que tener para establecer las condiciones para transitar un sendero de desarrollo que le haga bien a la gente".

HV / DS