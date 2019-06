Rebotó el dólar, pero lo ven estable en $ 45 luego de la ‘semana Pichetto’

por Mirta Fernandez

El dólar minorista cayó esta semana 95 centavos o 2,07% por la buena reacción en los mercados al anuncio de la fórmula electoral Mauricio Macri-Miguel Pichetto, pero ayer el billete verde cortó una racha de tres caídas seguidas, y cerró para la venta en $ 45,16, según el promedio del Banco Central, o sea un alza de 55 centavos frente al día anterior en un escenario internacional más complicado. Los analistas consultados por PERFIL creen que el dólar “ya llegó a una zona piso”, y en las próximas semanas oscilará en un rango de entre $ 45 y $ 47 para la venta al público, aunque en un contexto de estabilidad, sin saltos bruscos.

En el terreno mayorista, el dólar finalizó ayer para la venta en $ 43,97, registrando una suba de 60 centavos respecto a la jornada previa, pero en el balance semanal descendió 88 centavos. Fernando Izzo, de ABC Mercados, atribuyó el repunte del dólar al contexto global “donde la divisa americana trepó 0,53% contra las demás monedas extranjeras”. Pero también a que “quedaron muchos pesos sobrantes por el Bono dual que se liquida –al cambio del dólar de referencia de hoy– el próximo viernes”. El Gobierno en la licitación del jueves de cuatro letras vinculadas al dólar (Lelink) que se podía suscribir con Bono Dual colocó US$ 243 millones, menos de un cuarto de los US$ 1.000 millones que había pendiente del vencimiento de ese título. Al respecto, Mauro Mazza de Bull Markets Brokers indicó a PERFIL que “las distintas colocaciones de deuda linked deja un neto de demanda potencial de entre 300 y 400 millones, la presión en el dólar tendrá un pico el martes, miercoles y viernes, y luego se terminó la demanda financiera hasta septiembre”.

Perspectivas. Los economistas no vislumbran un descenso mayor del dólar, y estiman que rondará entre $ 45 y $ 47. Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, opinó que “el dólar llegó a una zona piso, la tendencia de dolarización no terminó”. El financista Christian Buteler evaluó: “No me parece que siga bajando el dólar, hubo una sobrerreacción a la noticia de Pichetto, y una vez que la espuma baje, centraremos la atención en los problemas como la inflación, los vencimientos de deuda, y ahí puede volver al alza, no lo veo disparándose pero sí volviendo a valores del preanuncio, veo un piso para el minorista de entre “$ 46 y $ 46,5”. Guido Lorenzo, de LCG, coincidió en que “no hay margen para que baje, de acá en adelante será incertidumbre electoral y eso no le gusta al mercado, además, la oferta empieza a retirarse por la menor actividad estacional del campo, para las próximas semanas veo un rango de $ 45 y $ 47”.

Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones señaló que “las elecciones se ganan con los votos, esto implica que va a haber mucha más volatilidad, el primer test electoral de las elecciones primarias puede resultar clave para las expectativas de los próximos meses, en ese sentido al dólar no lo veo bajando mucho más”. Para Pablo Castagna, de PPI el dólar estará “estable” porque “creo que las encuestan van a empezar a darle mejor al Gobierno, no veo que el valor se vaya a escapar por lo menos por la incidencia del plano local, podría haber efectos de afuera si Brasil devalúa o si se acentúa la guerra comercial”.