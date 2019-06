Copa América: pese al dólar y la inflación, los argentinos llegan a Brasil

por Santiago Carrillo

En avión o en auto, en viajes de varias horas; los argentinos llegan a Brasil para alentar a la selección de fútbol masculino en la Copa América, que debuta hoy contra Colombia. Y se espera que continúen los arribos durante todo el fin de semana.

Algunos ahorraron desde el año pasado para poder realizar el viaje; otros se endeudaron con la tarjeta de crédito. Pero todos decidieron enfrentar la inflación y la devaluación del dólar para ver al país consagrarse campeón del continente.

“Las entradas salieron a la venta y no paré de comprarlas. Lo hice por inercia y no sé cuánto voy a gastar. Pero las locuras no se calculan”, cuenta Karina Medina (40), una porteña fanática del equipo nacional. Desde el Mundial de 2014 que asiste sola a cada torneo donde juegue el equipo de Messi.

En este caso, gastó unos $ 16 mil en los vuelos de ida y vuelta, y unos US$ 460 para las entradas de los partidos, incluso si Argentina llega a la final. “Cuando salió la venta de entradas, el dólar lo teníamos alrededor de $ 30. Al tiempo se fue a $ 45, me quería morir”, dice. Para el Mundial de Rusia había gastado un total de US$ 2 mil.

Para seguir a la Selección hasta vendió su auto hace dos años, siempre con la idea de reponerlo, aunque nunca lo hizo. “Usé todos mis ahorros y ahora se me hace muy difícil pagar otras deudas. Pero con cada torneo me vuelvo a ilusionar. Soy muy seguidora de Argentina y encontrarse con compatriotas en otro país es muy lindo”, asegura.

Alberto Gudiño (42) es otro fanático del equipo nacional que viajó a Brasil desde Santa Fe, en auto, junto a su hijo y otra familia amiga. “El domingo pasado a la mañana salimos hacia la ruta en una camioneta y tardamos cuatro días hasta llegar a San Pablo”, cuenta. En su caso, decidió hacer tantos kilómetros por vía terrestre para ahorrar gastos. “Resolvemos dónde dormir en el mismo día”, dice. Los datos de camping y hoteles los consiguen en grupos de WhatsApp, y tienen pensado un presupuesto de $ 70 mil por persona para todo el mes.

“El mejor regalo de cumpleaños es ir a la Copa América con mis papás y que Messi traiga la copa”, dice Santiago Ramallo, que cumplirá 9 años durante la última semana del torneo, y los pasará allá, viendo a su ídolo. “Son también las vacaciones familiares del año”, agrega su papá, Gabriel Ramallo (32). En su caso, vienen ahorrando desde diciembre para llegar a Brasil para alentar a la Selección, y recorrer las playas paradisíacas que no conocen. El año pasado también fueron al Mundial en Rusia. “Calculamos gastar unos US$ 3.500 en total, y dejamos varias cuentas colgadas”, agrega. Si bien aseguran que “son muy seguidores de Argentina”, el disparador principal de este viaje es que vuelven a encontrarse con Emanuel Riveira (32), un argentino que vive en España, con el que se convirtieron en “hermanos” en Rusia. “A mí el cambio me favorece, por eso tengo pensado gastar unos tres mil euros. Igualmente, tengo tres trabajos en España para ir a la Copa América”, cuenta Riveira desde Madrid. “Y me motiva volver a encontrarme con Gabriel y su familia, que nos hicimos muy amigos”.

Precios. Cada vez que juega la Selección las agencias de turismo suelen preparar paquetes especiales. Despegar, por ejemplo, tuvo un aumento del 400% en los vuelos a Belo Horizonte, respecto de junio del año pasado. Para la Copa América ofrecen cinco días que cuestan entre $ 33 y $ 46 mil, dependiendo el tipo de hospedaje.

Avantrip agotó sus paquetes en 45 días, que incluyen traslados, hotel, entradas al estadio y asistencia al viajero, que cuestan $ 30 mil por dos noches de alojamiento. Y Atrápalo tiene paquetes all inclusive de US$ 2 mil por un partido y hospedaje durante una semana.

Pese a esto, desde Brasil, la crisis económica se hizo sentir en lo que refiere a llegada de argentinos. “Tenemos 120 personas que compraron, pero en el Mundial teníamos el triple”, explica Leandro Velis (35), un argentino radicado en Brasil, que tiene una agencia de turismo dedicada a eventos deportivos hace siete años, Eleve, con la que también organizan fiestas para los argentinos que viajan. Su servicio total cuesta 320 reales por día.

Entre el descontento y la crisis económica

Italia 90 fue el primer mundial al que asistió Leonel Cavallari (40), cuando tenía 11 años. “Ahí me plantaron la semilla por el amor a la Selección y viajar”, cuenta el hombre que hoy, dice, perdió entusiasmo. El año pasado gastó US$ 8 mil para ir a Rusia, pero este año decidió no viajar. “Económicamente no estoy para viajes, entre la inflación y el valor del dólar”, dice. Y opina que “esta camada de jugadores debió haber tomado el ejemplo de la Generación Dorada y haberles puesto los puntos a los dirigentes. Tienen bastante espalda para pedirles la renuncia a varios”.

Como él, varios argentinos que fueron a Rusia decidieron no ir a Brasil, por una mezcla de crisis económica y descontento. “Es un esfuerzo económico que no lo vale”, aporta Federico Méndez (32), que gastó US$ 10 mil en Rusia, donde quedó “muy dolido”. “Seguir a la Selección implica mucho gasto, y me parece que los jugadores no lo valoran, así que seguiré los partidos por televisión”. Así y todo, espera “un resurgimiento de una relación linda de los jugadores con los hinchas”.