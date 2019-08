Récord: las acciones de MercadoLibre suben más de 12% en Wall Street en su 20 aniversario

Las acciones de MercadoLibre daban hoy un salto de más de 12% en Wall Street, tras reportar al mercado los resultados del segundo trimestre en el que tuvo un incremento de 102% en artículos comercializados y 90% en el procesamiento de pagos hasta US$ 6.500 millones.

A partir de estos resultados de la plataforma argentina liderada por el empresario Marcos Galperin, las acciones registraban hoy en Wall Street una suba de 12,78% a las 16 y alcanzaban US$ 691,97, el máximo histórico en el Nasdaq desde su oferta pública inicial en 2007.

EL CFO de MercadoLibre, Pedro Arnt, en una call con inversores tras la presentación de resultados del 2Q afirmó que la compañía "otro trimestre muy sólido" desde una perspectiva de facturación bruta a medida que continua creciendo y ganando escala en sus ecosistemas líderes de comercio electrónico y tecnología financiera (fintech) en América latina.

En el detalle de resultados, se destacó que las ventas netas del período fueron de USD 545,2 millones, un aumento del 62,6% en dólares y del 102,1% en moneda constante.

