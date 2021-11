Reservas al límite y tensión por el futuro de los argentinos

Las versiones sobre el nivel de reservas y las nuevas restricciones que impuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desataron el temor en los argentinos sobre un posible “corralito”. Tanto desde la entidad bancaria como economista de distinta ideología salieron rápidamente a desmentirlo y llevarle tranquilidad a la población. Sin embargo, el nivel de reservas no deja de ser preocupante. Según Ecolatina, de cara a fin de año, las reservas netas (contemplando el oro y excluyendo DEGs – y el pago de más de USD 1.800 al Fondo consecuentemente–) se encontrarán por debajo de los USD 4.000 millones.

La consultora vaticinó un panorama complejo. En base a un estudio que realizaron, “las reservas muy probablemente finalicen el por debajo del nivel de diciembre 2020”. Si bien las reservas totales ascienden a 42.000 millones de dólares, destacaron que las mismas están compuestas por un pool de activos que en parte no son divisas líquidas utilizables, y en parte tienen como contrapartida un pasivo en moneda extranjera.

Para poder calcular a ciencia cierta cuál es el nivel de las Reservas Netas o Líquidas, se detraen de las reservas brutas algunos de los activos que no son de inmediata disponibilidad, o pertenecen a las reservas pero no al Banco Central per se.

Ecolatina detalló que a fines del 2020, el poder de fuego del Banco Central se encontraba en niveles mínimos. Con el endurecimiento del cepo, medidas pro-mercado, el comienzo de la liquidación del agro con el rally de los commodities, la autoridad monetaria se encontró en una posición más cómoda para administrar el mercado cambiario. El abultado flujo de agrodólares del segundo trimestre y la postergación del pago al Club de París le permitieron duplicar las reservas netas entre marzo y julio. A su vez, la recepción de los fondos por la asignación de DEGs disipó cualquier grave deterioro de este stock vital atribuible a los pagos de capital e intereses al FMI.

“Sin embargo, esta acumulación se frenó entrada la segunda mitad del año. Con la retracción estacional de la oferta de agrodivisas y las tensiones cambiarias habituales de períodos electorales, en el segundo semestre el Banco Central comenzó a perder divisas (fenómeno atenuado por la intervención en los dólares financieros)” cita el informe.

La consultora Ecolatina vaticinó un fin de año con un nivel de reservas por debajo del nivel de diciembre 2020.

Necesidad de ser precavidos

Aldo Abraham de la Fundación Libertad y Progreso, expresó en diálogo con PERFIL que las reservas no están en niveles negativos como algunos colegas afirman. En este orden, manifestó que quienes dicen esto es porque hacen cálculos a partir de las reservas liquidas, que son de rapidísima disponibilidad, y le restan los DEGs que otorgó el FMI.

“Las reservas liquidas deben rondar los 2500 millones de dólares aproximadamente. Mientras que, las netas –que de ser usadas implican desprenderse del oro que tiene al Banco Central- estarían en los 5.500 millones de divisas. Es una cuestión de contabilización”, explicó.

Para el economista, “es un hecho que hay escasez y que se está jugando al filo de la navaja”. Detalló que si a futuro se continúa con los pagos al FMI y la venta de dólares, las reservas se van a acabar en algún momento. En este sentido, remarcó la necesidad de acordar cuanto antes con el FMI antes de marzo o de lo contrario Argentina entraría en cesación de pagos.

También llevó tranquilidad a los argentinos al decir que la medida del BCRA es que los bancos comerciales que antes podían tener un porcentaje de su patrimonio en moneda extranjera invertido, ahora deben venderlo y ponerlo en pesos. “Nada tiene que ver con los ahorros y si la gente quiere su plata, la va a tener”, indicó

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, aseguró este martes que "no hay ningún motivo para un corralito", porque "los dólares de los argentinos están". Además, según Noticias Argentinas, explicó que desde 2003 hay regulaciones muy específicas que hacen que los depósitos en dólares que tienen los argentinos en los bancos de nuestro país estén absolutamente respaldados con préstamos a empresas que generan dólares.

Martín Redrado aseguró que "no hay ningún motivo para un corralito".

Una visión optimista

El economista Sergio Chouza aseguró en diálogo con PERFIL que las reservas crecieron en este 2021. Al ser repreguntado por la fuga de divisas en los últimos dos meses y la retracción estacional, afirmo que “sí, están en niveles bajos pero que aun así han crecido”.

Al referirse al informe de Ecolatina que saca el cálculo de reservas netas teniendo en cuenta el próximo pago al FMI, el especialista dijo: “Hay que tener cuidado con la interpretación del pago de las últimas cuotas al Fondo Monetario, respecto de septiembre que ya se hizo y lo que se harían en diciembre y febrero, porque lo que se está negociando es un nuevo programa de desembolsos y pagos”.

En esta línea, detalló que entre las cartas de negociación que se manejarían entre las partes, podría darse una inyección de dólares a la economía argentina en compensación de lo que se pagó.

Cuando la confianza se pierde todo pasa ser creíble

Sobre la fake news de un “corralito encubierto” fue crítico al decir que todo se desato a partir de declaraciones erróneas. “Hubo una consultora que se llama Asesoramiento contable Salta, como si te dijera verdulería San Cristóbal que sacó un flyer que pone comunicado tributario y habla de tema cambiario. Impresentables, no tiene nada que ver una cosa con la otra”

En este orden explicó que lo del Banco Central fue una medida estrictamente técnica que exige que los bancos comerciales no puedan tener una posición global neta de dólares positiva, y así, evitar que tengan inversiones propias. Aseveró que es una decisión que nada tiene que ver con el segmento ahorrista, y que la liquidez que tienen las entidades bancarias como sustento de sus pasivos -los depósitos del sector privados- son de 80%. “Es altísimo”, señaló.

El economista Gabriel Rubinstein afirmó que las reservas líquidas están en niveles negativos.

¿Y si las reservas quedan en niveles negativos?

Recientemente, el economista Gabriel Rubinstein en diálogo radial con el periodista Daniel Santoro, aseguró: "Lo que llamamos las reservas netas disponibles líquidas, es decir, las que se pueden usar día a día en el mercado están negativas, alrededor de 1000 millones de dólares negativas". En este orden, explicó que esto implica que "se usen reservas que no son propias, como por ejemplo los encajes de los depósitos bancarios".

Según Redrado, "Cuando te quedás sin reservas, tenés que empezar a vivir al día. Si no querés modificar el tipo de cambio, la clave es generar más oferta de divisas. Yo creo que acá ha habido una equivocación, que es entrar en un camino de ida de represión cambiaria".

Según Noticias Argentinas, insistió en que sin reservas, "lo que pasa es que cada uno que quiera importar algo lo haga con sus propios dólares y eso genera es un achicamiento de la economía". En este marco, el economista consideró que la Argentina "necesita, más allá del acuerdo con el FMI, un programa de estabilización de su economía".

LR