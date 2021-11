Banco Central: con un récord de ventas de 298 millones de dólares preocupan las reservas

La fuga de dólares en los días previos a las elecciones y al pago del FMI en diciembre dejará las reservas en un nivel bajo que ocasionaría “más brecha cambiaria, más inflación y menos exportaciones”. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió enfrentar una mayor demanda de divisas en las últimas semanas y sostiene una posición vendedora, marcando un récord con la venta de 298,8 millones de dólares el 29 de octubre pasado. Economistas analizaron la situación en diálogo con PERFIL.

La evolución de la cotización de los activos responden a dos hechos: la lejanía o cercanía de llegar a un acuerdo con el FMI, y la caída del oficialismo en las elecciones que aventuran los analistas. En este sentido, el dólar siguió con un recorrido ascendente, que incrementa la brecha cambiaria, mientras que el fisco sigue dependiendo fuertemente de la emisión monetaria para poder cubrir los huecos financieros.

Dólar y elecciones: qué sucederá después del domingo

La brecha cambiaria es del 100%.

Las cuatros causas de la caída de las reservas

La primera causa es la brecha cambiaria, la cual suele surgir junto con los controles cambiarios ejercidos por el Gobierno Nacional. Esta diferencia entre el precio oficial y el dólar MEP o el dólar blue se amplió notablemente en las últimas semanas, y este miércoles llegó al 100%.

“Este año el Estado tuvo mayor saldo comercial y recibió DEGS del FMI. Parte de este dinero lo utilizó para intervenir en la brecha, que básicamente es la compra de bonos con dólares de la reservas para calmar el tipo de cambio financiero. Lo normal era desembolsar 2.100 millones de divisas norteamericanas, pero hace unos meses esta cifra se elevó. Por ejemplo, en septiembre fue de 414 millones de divisas”, detalló Sebastián Menescaldi de la consultora Eco Go

Alberto Fernández y Martín Guzmán continúan negociando para llegar a un acuerdo con el FMI.

La segunda causal es la caída en las exportaciones. Como explica el financista Christian Buteler, desde abril de 2018 los mercados se retiran de Argentina, y ello, llevó a endeudarse con el FMI para no tener reservas negativas. A esta situación, se suma el no acuerdo con el Fondo Monetario y el fenómeno preelectoral en donde hay falta de confianza e incertidumbre.

Este combo lleva a que “con los distintos valores del dólar, los precios no les convienen a los exportadores y prefieren no liquidar. La oferta se retira y se produce un desequilibrio en el mercado de cambio oficial”, explicó el economista Menescaldi.

El récord de venta de dólares fue de 298 millones, el 29 de octubre.

Este fenómeno trae aparejado la tercera causa que es la suba de la importación, es decir, los importadores tratan de “retirar todo lo que pueden”. “La brecha cambiaria alta, es una señal de que el costo de reacondicionamiento de un producto será más elevado. Es un incentivo para que se importe todo lo posible. De esa manera compran al tipo de cambio oficial y venden a un precio más cercano al dólar paralelo”, explicó Guido Lorenzo, director de la consultora LCG.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que en diciembre se realizará el pago de la amortización del crédito del FMI por USD1.892 millones, lo que debilitaría aún más la posición del BCRA. Esta es la cuarta causal, y como explicó el financista Buteler “implica que los DEGS que recibió el país para apalear la crisis económica de la pandemia, sean utilizado para pagar la deuda a organismos internacionales”.

Desde la consultora Eco Go, señalan que “el pedido de un aplazo de los pagos habría sido una mala noticia, indicando aún más la lejanía entre las puntas para cerrar un acuerdo. A lo que se sumaría que las chances de consensuar -y pasar por un Congreso sin mayorías- un programa de facilidades extendidas antes de marzo cuando se concentran los vencimientos de dólares y de pesos luce cada vez menos probable”.

Reservas del Banco Central y en que se gastaron.

Todos los especialistas coincidieron en que el pronóstico económico de cara al futuro no es alentador. Como explicaron, las reservas son utilizadas para “situaciones de estrés”. El problema es que cuando estas no alcanzan. Entonces, el panorama extremo sería que no se pueda importar, los precios suban y los productos falten.

Si bien las elecciones de medio término son claves, hay más de una causal que entrará en juego y todo dependerá de qué tan pronto se logre acordar con el FMI. Mientras tanto el Banco Central sigue vendiendo dólares y bajando sus reservas.

