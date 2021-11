Cuál es el escenario que enfrenta la Argentina si no hay acuerdo con el FMI

A esta altura veo muy lejano el acuerdo con el FMI. El dólar podría seguir a la suba y sin acuerdo, un escenario de altísima inflación no está descartado. La última reunión fue muy mala para Argentina. El FMI reclama un plan claro y transparente, lo que se firme se debe difundir públicamente. Esto resulta imposible para el ala dura del gobierno.



Todos los escenarios son complejos. Si el FMI nos perdonara la deuda, el escenario también sería complejo, porque el problema en Argentina es de base política. Nadie nos presta dinero porque no nos creen.

Resurge en el mundo el flagelo de la inflación

Argentina debe ir a un escenario de equilibrio fiscal, no emitir más dinero, liberar los precios de las tarifas y lograr un tipo de cambio único. No es difícil, pero luce imposible con los actores políticos actuales.



¿Qué nos aportaría un acuerdo con el FMI?

Lograríamos que el resto de los organismos bi y multilaterales nos sigan prestando algo de dinero, sin embargo, el mercado seguiría creyendo que no somos confiables. Si para lograr ese acuerdo el gobierno tiene que llevar adelante políticas de las que no está convencido, es muy probable que entremos en cesación de pagos con el FMI.

¿Cuándo lo sabremos?

Hay dinero para pagar hasta el mes de enero inclusive, pasada esa fecha se terminan los Derechos Especiales de Giro que recibimos, por ende, la fecha clave es marzo. Sin embargo, si miras como actúa el gobierno podés proyectar un default desde ahora.

¿Qué escenario tendríamos si no acordamos con el FMI?

Nada distinto del que tenemos ahora, seguiremos sin crédito externo a empresas, provincias y Nación. El déficit fiscal será financiado con emisión, y las reservas seguirán siendo más escasas. No lograremos crecer, se espiralizaría la inflación y la tasa de devaluación de los dólares alternativos.

¿Cómo viste las últimas jornadas?

Lo veníamos advirtiendo hace tiempo, el dólar en la previa de las elecciones superaría los $ 200, y finalmente lo hizo. El dólar medido a través de las acciones, cedears o bonos argentinos con legislación extranjera vale $ 210. El dólar blue tiene distintos valores según la ciudad donde preguntes, esta entre $ 198 y $ 202, es un mercado con escaso volumen y poco transparente. El gobierno sigue subsidiando a quienes compran dólares bolsa o Contado con liquidación a $ 180.

¿Cómo sigue?

Para nosotros, y ya lo hemos dicho en otros informes, el dólar para fin de año se ubicaría entre $ 230 y $ 240. La demanda de dólares no es solo por desconfianza, o por la necesidad de ahorrar, la demanda es alta porque hay desabastecimiento de mercadería, nacional e importada, cuando un comerciante se queda sin mercadería y no la puede reponer, recurre al dólar como resguardo de valor. Con restricciones de compra sobre el dólar bolsa de U$S 18.000 por semana, la mayor cantidad de pesos que buscan por fuera de esos montos cubrirse en dólares, recurren a los mercados externos o al mercado marginal, esto hace potenciar a la suba los precios.

¿Cómo seguimos?

El balance cambiario del mes de septiembre nos muestra que todas las miradas están puestas en el saldo de la balanza comercial, ya que en el resto de las cuentas vemos alto déficit. La balanza comercial aporta en el año U$S 12.964 millones, de los cuales U$S 1.351 son adelantos de exportación. La inversión extranjera directa en el año aporto U$S 555 millones. La balanza de turismo es negativa en U$S 1.332 millones, la gente ahorra en pasajes que algún día utilizará o revenderá. La salida de dólares para pagar créditos o remesar intereses o dividendos suma U$S 6.380 millones, nadie pone un peso en Argentina. Los ahorristas volvieron a la compra hormiga, el atesoramiento privado en lo que va del año suma U$S 125 millones.

Cómo queda la balanza de cambios

El saldo del balance cambiario es positivo en U$S 6.239 millones, de los cuales el Banco central compró U$S 6.214 millones. Creemos que en los meses que vienen el saldo de la balanza comercial crecerá menos, y que la balanza de turismo, como el pago de préstamos, intereses y dividendos seguirá siendo muy negativa, por ende, el Banco Central no tendrá posibilidad de seguir comprando dólares, lo que producirá una baja en las reservas, y consecuentemente el dólar de equilibrio tendrá un nivel más alto.

Ex directivo del FMI dijo que un acuerdo con Argentina será “una curita para retrasar la corrida bancaria”



¿Qué sucede con los depósitos?

Nada en particular, hubo retiro de depósitos en el sector privado y esto hizo que cayera el stock. No es una suma significativa, si tomamos solo los depósitos del sector privado el stock es de U$S 16.173 millones y la salida es de U$S 179 millones. Esto provocó que los bancos para devolver ese dinero bajaron el stock de encajes en dólares en el Banco Central por U$S 219 millones, lo que hizo descender las reservas.

¿Cómo están las reservas?

Al 29 de octubre terminaron en U$S 42.816 millones, hay que pagar cerca de U$S 2.300 millones al FMI, si la salida de depósitos en dólares continua y el gobierno sigue financiando la compra de dólares en el mercado, para diciembre las reservas se ubicaran por debajo de los U$S 40.000 millones.

¿Cómo impactaría el resultado electoral?

.El resultado electoral impactaría en forma negativa, tendríamos un gobierno sin mayorías en el congreso, débil, sin acuerdo con el FMI y carente de crédito externo. No vamos por el mejor camino.

Conclusiones

Es muy probable que no tengamos un acuerdo con el FMI. El gobierno pretende que el FMI se ajuste a su discurso, y eso no va a ocurrir.

Los funcionarios del FMI no firmaran ningún acuerdo si no lo hacen público. Este gobierno denunció penalmente a los que firmaron el acuerdo con el gobierno argentino en el año 2018. Esto tiene estancada las negociaciones. Recuerden que todavía no se conoce como el gobierno de Cristina Fernández renegoció la deuda con el Club de Paris. Recordemos también que no si no hay acuerdo con el FMI caeríamos en cesación de pagos con el Club de Paris en el mes de febrero.



Hace dos años que Argentina negocia con el FMI, sin llegar a ningún acuerdo, cuando la pandemia ponía un manto de piedad sobre todos los países del mundo. La pregunta obligada es ¿Por qué llegaremos a un acuerdo ahora, en un período tan corto de tiempo?



El FMI no quiere negociar con Argentina porque saben que en un año le terminaran echando la culpa de todo lo que suceda. Argentina quiere negociar con el FMI, pero sin aceptar nada de lo que desean proponer. Claramente es un diálogo de sordos.



Hay que preparar las carteras de inversión para un no acuerdo con el FMI. La tasa en el mundo está subiendo y complica a las economías emergentes. El dólar se fortalece en el mundo y deprime a las materias primas. El índice Baltic Dry refleja una fuerte caída de precio, no es por la incorporación de más barcos al sistema, se transporta menos mercadería, lo que revela que el mundo está creciendo menos que lo esperado.



En este escenario, todos los caminos conducen a cubrirse con dólares o mercadería si la conseguís. A este precio del dólar blue el litro de nafta vale U$S 0,50, es un precio de regalo mirando nuestra historia y la región. Argentina esta regalada, pero la conducción política asusta y nadie viene a invertir un peso.

* Analista y asesor económico.