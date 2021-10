Ex directivo del FMI dijo que un acuerdo con Argentina será “una curita para retrasar la corrida bancaria”

Alejandro Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) auguró que un acuerdo con la Argentina será "una curita temporal para retrasar la corrida bancaria por cuatro meses". El ex directivo no ve con optimismo un posible acuerdo con el organismo.

"Creo que la situación de Argentina es un poco invariable a un programa del FMI. Argentina no va a pagar al FMI", reflexionó el economista. De acuerdo a su análisis el país "no va a hacer buenas políticas macro- micro institucionales. Como máximo, con un programa del FMI, vamos a tener cuatro meses en los que no pasen una única revisión. Y eso es todo, volveremos a los atrasos o cuasi atrasos al final del día".

"El acuerdo como mucho va a ser una curita temporal para mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria durante cuatro meses. Luego todo se resolverá. Porque si miran a estos tipos, ¿qué van a esperar de este Gobierno?", recalcó Werner en una conferencia organizada por el Instituto de Política Económica y Monetaria del Foro Oficial de Instituciones Financieras y Monetarias.

Werner nació en la Argentina, pero vivió casi toda su vida en México y fue directivo del FMI desde 2013 hasta agosto de este año. Según él, el acuerdo entre el FMI y la Argentina "no va a ser un instrumento para las buenas políticas y, desde el punto de vista de los flujos, no va a cambiar nada".

El economista fue uno de los integrantes del organismo financiero que participó activamente del acuerdo del fondo con el ex presidente Mauricio Macri, por un préstamo total de U$S 57.000 millones, el de mayor volumen en la historia del organismo.

