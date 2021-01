Reyes Magos: se esperan pocas ventas

El próximo miércoles 6 de enero se celebra un nuevo día de Reyes. Mientras los chicos ya preparan sus cartitas, los comerciantes esperan mejorar los números de Navidad aunque parece muy complicado. De acuerdo con el último estudio de Focus Group, las ventas minoristas para estas fiestas cayeron en el orden del 10 % interanual.

Según CAME, las ventas navideñas cayeron un 10,1%

Lamentablemente, el panorama no es el mejor teniendo en cuenta el contexto de alta composición de deuda, la pérdida de poder adquisitivo del salario y la caída de ingresos que se vive en el país. Por tal motivo, el 91,7 % de las pymes esperan vender menos que el año pasado. Así, lo refleja un informe de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA),

Cabe señalar que Reyes Magos se dirige con exclusividad hacia los chicos. En ese sentido, el relevamiento realizado por Focus Market revela que los rubros de mayor participación para las ventas de Reyes Magos son: 43 % Juguetería, 20 % Indumentaria, 8 % Libros Didácticos, 8 % Golosinas, 5 % Calzados, 5 % Artículos Deportivos, entre otros.

En cuanto a los precios de los regalos, más del 75% de los consultados estima gastar entre $ 1.000 y $ 3.000.Se proyecta que el gasto promedio será de $ 1.250.

Regalos navideños | Dónde reclamar en caso que una tienda no acepte un cambio​

Por otro lado, la pandemia trae aparejado un un cambio de elección en el lugar de compra de los regalos. De este modo, los Centros Comerciales a Cielo Abierto de calles y avenidas se llevan 56 % de preferencia seguido por los Comercios Electrónicos con 14 %, los Shoppings 12 %, Outlet 8 %, Supermercados 7,5 % y Showroom 2,5 %.

El comercio electrónico tiene un fuerte crecimiento como opción de lugar de compra. Desde el Market Place Mercado Libre las ofertas y descuentos online son de hasta el 30 %.Notebook hasta 27 % off, Celulares hasta 10 % off, Pileta Estructural hasta 22 % off, Monopatines hasta 11 off.

Por último, el estudio indica algunos descuentos a tener en cuenta. Por ejemplo, los supermercados tienen hasta 26 % Off en Juguetes, Auriculares y Notebooks y cuotas sin interés en productos seleccionados hasta el 06/01/21. Además, las tiendas de Indumentaria y Calzado tienen hasta 50 % off Ahora 12/18 y las casas de Deportes, hasta 35 % off 6 cuotas sin interés Ahora 12.