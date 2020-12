Regalos navideños | Dónde reclamar en caso que una tienda no acepte un cambio

Un momento incómodo en las fiestas suele suceder recibir un regalo que no nos gusta, no anda, no es lo que esperábamos o que sencillamente lo queremos cambiar. En RePerfilAr repasamos que normas hay que cumplir para realizar un cambio y donde hacer un reclamo en caso de que la tienda no acepte el cambio.

En este contexto Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) indico a este medio que “en líneas generales todo el mundo te pone en la bolsa el ticket de cambio”. “Con eso bastaría para cambiar dentro de los 30 días”.

En caso de que una tienda no acepta un cambio, el reclamo comienza “por cualquier asociación de defensa al consumidor o por medio del COPREC, que es de defensa al consumidor de Nación”, aseveró la especialista. Además añadió: “En el interior del país y todas las provincias hay direcciones de defensa al consumidor”.

Según González: “La mayoría de los reclamos se resuelven en la primera mediación”. Mientras que este año, “los principales problemas fueron los canjes de pasajes, luego la refinanciación de la tarjeta de los bancos y con el boom de las compras por internet ha habido un crecimiento de los reclamos”.

Con la pandemia aumentó exponencialmente el comercio electrónico, por ello la presidenta de ADECUA aseguró que, “la compra por internet a crecido en la pandemia y no debería ser complicado hacer cambios". No obstante, "todo lo que se vende por internet tiene que tener un “botón de arrepentimiento”, esto no quiere decir que es lo que pasa”. Para la especialista: “La compra por internet vino para quedarse y es algo que debemos trabajar mucho durante el el próximo año”

“Lo que siempre tenemos que guardar son las facturas, es algo fundamental. Es algo que nos hace tener la garantía de poder cambiarlo, en caso de tener algún defecto o uno quiere cambiarlo” “Es la mejor herramienta que tiene un consumidor”, cerró González.