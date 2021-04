Sergio Chodos: "Deberíamos tener algo cerrado" con el FMI antes de septiembre

Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, dijo que “deberíamos tener algo cerrado” antes de septiembre en la negociación con el FMI. Esto da por tierra con los que preveían que un acuerdo podría alcanzarse después de las elecciones de octubre.

El funcionario aclaró que en septiembre hay un vencimiento de esa deuda por lo que se debe alcanzar un arreglo antes de ese mes.

“Hay una dimensión de calendario, una dimensión técnica y una dimensión de definiciones políticas. En lo técnico, el primer vencimiento de capital del préstamo del 2018 ocurre en septiembre de este año. Si vamos a refinanciar el programa, deberíamos tener cerrado algo antes”, explicó Chodos.

Martín Guzmán, ministro de Economía, negocia en varios frentes con el FMI.

“Si vamos a cancelarlo parcialmente de otra forma y después refinanciar, puede ocurrir después. Idealmente, el total de las acreencias se podría refinanciar antes, si cerramos un programa antes, si estás en la mitad del proceso electoral, no es lo ideal. Son definiciones y uno las va articulando, esos son los plazos”, dijo.

Los DEG del FMI

También, en declaraciones a la 530, Chodos celebró que México coincidiera con el pedido argentino sobre los Derechos Especiales de Giro (DEG) que no sea utilizados los países en desarrollo y que se van a repartir entre nacionaes pobres o de ingresos medios.

“Es importante tener iniciativas conjuntas, en este caso con México, hay una decisión en varios aspectos de la arquitectura financiera internacional respecto de cómo se van a distribuir estas emisiones", indicó.

Sobre el pedido de que el FMI recorte o suprima las sobretasas que cobra por las deudas que otorga, Chodos dijo que “es un tema muy importante que estamos planteando a nivel institucional global. Este debate hay que darlo y lo estamos dando. El G24 esta semana pidió su revisión a través de un comunicado. Es algo global normativo, no es algo particular del FMI con la Argentina".

Sin embargo, el funcionario aclaró que la negociación con el FMI va por un carril diferente al pedido por los DEG.

Negociación con el FMI

“Lo que se pidió formalmente en la negociación con el FMI es el programa de facilidades extendidas, que es el más largo disponible. Técnicamente no conviven el programa de Facilidades Extendidas y el stand by. No puede haber dos programas en simultáneo. Lo que puede ocurrir es que cuando termina un programa haya luego otro adicional, pero eso no se define en el momento inicial”, detalló Chodos.

Por otro lado, el funcionario indicó que “no hay una discusión muy profunda en torno a las llamadas condicionalidades, más que alrededor a las clásicas discusiones sobre el sendero fiscal, las exportaciones o reservas”.

“Hay cuestiones que está en el radar conjunto, que son medidas que te ayuden a la recaudación, mejora de mecanismos tributarios, regímenes de competencia. Hay áreas donde puede haber un interés conjunto”, agregó.

Cristina Kirchner y las negociaciones con el FMI

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sobre la negociación con el FMI, Chodos señaló: "Lo más importante es trabajar fuerte con el resto de los accionistas para explicar las particularidades del caso argentino y qué necesita Argentina".

“El FMI son todos los países, no hay un afuera de ese adentro. Lo que dijo Cristina es algo natural y forma parte de la discusión política argentina. Tenemos que salir de este esquema de que los que se vinculan con el FMI son gobiernos transitorios, esto nos va a condicionar a los argentinos por mucho tiempo y es importante que abarque el mayor consenso social posible. Es importante un consenso interno y es importante que se discuta en el Congreso de cara a la sociedad”, advirtió Chodos.