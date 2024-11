Dante Sica: "Argentina está en depresión hace 15 años y para salir necesitás inversión"

El exministro de Producción Dante Sica elogió el plan económico del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la recesión que golpeó a la actividad terminó con el segundo trimestre del año, aunque alertó que el desafío del equipo que conduce el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, es lograr inversiones que saquen a la Argentina de la “depresión por la que atraviesa en los últimos 15 años”. Desestimó un atraso cambiario y descartó que se esté atravesando por un proceso de apertura indiscriminada de importaciones.

En el marco del 14º Foro ABECEB, el socio fundador de la consultora organizadora del evento sostuvo que “el desafío de Argentina no es solo salir de la recesión”, al señalar que “con estabilidad macro” se logra ese desafío. “Sin inversiones no salís de la depresión. Argentina está en depresión hace 15 años y para salir necesitás inversiones. Y la inversión es la agenda de la productividad: reglas de juego clara, reformas estructurales y gastar poco, para que la competitividad no sólo dependa de la discusión del tipo de cambio todos los años”, enfatizó.

Sica, que fue ministro del expresidente Mauricio Macri, antepuso el equilibrio fiscal por encima de la baja de impuestos, reclamada por el mundo empresario para lograr la competitividad. “No podés bajar impuestos si no tenés superávit. Para lograrlo, tenés que hacer un proceso de organización del Estado, del gasto, etcétera; y después tenés que pasar en sacar los tres principales impuestos distorsivos del gobierno nacional, que son retenciones, impuesto al cheque y e Impuesto País. Son tres puntos del PBI y tenés que tener un superávit fuerte para poder avanzar”, desafió.

Cepo, importaciones y tipo de cambio

El exministro macrista admitió que “es importante ir liberalizando” el cepo cambiario, aunque admitió que la estrategia del Gobierno busca recorrer “un camino donde cada paso que da es seguro para no volver atrás”. En ese sentido, destacó la importancia de la resolución del stock de la deuda de la de las empresas y del flujo”. “Hoy no tenés casi ningún empresario que te diga que tiene restricciones para importar. En las importaciones hoy no hay cepo”, afirmó.

“Hay que separar administración de comercio, de baja de aranceles. Confundimos cuando dejamos de hacer administración de comercio con apertura: eso es normalización de flujos de mercado; apertura es la baja de toda la estructura arancelaria y eso lo hacés en el Mercosur”, aclaró Sica, en diálogo con periodistas, momentos antes de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desechara la invitación para cerrar el evento empresario.

El exministro dijo que la flexibilización del comercio exterior, que generó críticas del sector industrial de la Argentina, sólo “fueron algunos casos puntuales que volvieron al arancel original, que antes estaban 18%, fue a 35% y ahora volvió 18”. Y aclaró que el Gobierno además “utilizó las excepciones que están dentro de las reglas de Mercosur”. “Todavía no puede decir que está abriendo la economía. Lo que se está haciendo en un proceso de normalización del comercio exterior, donde hoy ya no tenés más trabas, donde los reglamentos técnicos son más ofensivos que defensivo”.

“Estás en un proceso de normalización. La apertura me parece que viene en el momento que vas a tener un trabajo de cerrar acuerdos comerciales. Claramente, el año que viene, con recuperación del consumo y normalización del comercio, vas a tener más productos y va a haber más competencia”, sostuvo.

Fin de la recesión

Sica aseguró que “la recesión ya pasó, técnicamente, en el segundo trimestre”, a pesar de que varios empresarios industriales mantienen dudas sobre su efectivización. “En diciembre 2024, el promedio del salario formal va a ser similar al del diciembre del 2023; o sea, recuperaste la pérdida, y eso te va a dar que cuando vos mires diciembre contra noviembre la mayoría de los sectores productivos va a estar en verde con respecto al mes anterior”, afirmó.

Y sentenció: “La recesión ya pasó técnicamente en el segundo trimestre y a partir de ahí empezar un proceso lento, en algunos sectores más rápido, en otros más lentos de recuperación. Estás acumulando de nuevo stock, que se habían agotado; se recuperó durables, por la cuota y el dólar; se empezó a recuperar alimentos, y eso se va a sentir para fin de año. Estás en un año de transición y seguramente parte del 25 va a ser transición hasta que vos tengas normalidad todas las variables”.

En tanto, descartó la necesidad de una devaluación del peso, ante el dólar al señalar que “todavía el tipo de cambio es competitivo” e, incluso, dijo que “cuando lo mirás desde el punto de vista del salario es competitivo para las exportaciones”. “Claramente la inflación tiene que alcanzar rápido el valor del crawling, para que no haya un deterioro; y por eso es tan importante la agenda de competitividad. El Gobierno tiende a la unificación del tipo de cambio bajando el CCL y no subiendo el oficial y eso va a requerir que la velocidad de la agenda de cambio, todos los días eliminás un registro, una regulación, empiece a acelerarse para acompañar este cambio”, enfatizó.