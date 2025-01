Sin la comunicación de un acuerdo, terminó la reunión de la misión técnica del FMI con el equipo económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que finalizaron las reuniones de la misión técnica y los funcionarios del Ministerio de Economía para avanzar en un nuevo programa que permita la entrada de fondos frescos para la salida del cepo, se espícula con un financiamiento que ronde los US$ 11.000 millones. En las próximas semanas las negociaciones continuarán entre ambos equipos.

“El diálogo fue altamente constructivo y positivo. Los equipos técnicos continuarán conversando en las próximas semanas", sostuvieron desde la comitiva del FMI en relación a la serie de encuentros que se llevaron a cabo con el equipo económico, que comenzó la semana pasada y finalizó este martes.

Aa su vez, se suspendió para este jueves la habitual conferencia de prensa de la vocera del Fondo Monetario, Julie Kozak. La rueda ante los medios fue reprogramada para la semana que viene, a la espera que los técnicos lleguen y se reúnan informal con el Directorio del Fondo para concluir el análisis sobre el programa que está solicitando el Gobierno y comunicar el 6 de febrero algunas precisiones al respecto de los avances.

Al respecto de lo que se pueda llegar a comunicar por parte del organismo internacional, Hector Torres, exdirector argentino ante el FMI, señaló a PERFIL: “En todo caso, no espero grandes anuncios. Cuando hay buenas noticias, todos se apresuran a darlas”.

Terminó la misión del FMI en el país: qué dijo Manuel Adorni sobre el nuevo acuerdo que se negocia

Según algunos trascendidos, el principal punto de debate de los técnicos del Fondo con los funcionarios del Palacio de Hacienda fue el esquema cambiario, sobre todo en relación al dólar blend (algo que el FMI ya había marcado en reiteradas ocasiones en documentos técnicos de trabajo), el ritmo del crawling peg y algunas restricciones cambiarias. El organismo estaría considerando un acuerdo de corto plazo para 2025, con otra negociación para después de las elecciones legislativas.

“Lo que sabemos es que el gobierno quiere evitar una devaluación antes de las elecciones. Y también sabemos que el dólar está barato y que a mayor atraso cambiario; mayor expectativa de una corrección. Por ello, es fácil deducir que, a medida que se acerquen las elecciones, aumentará la demanda de dólares. Seguramente el FMI pide flexibilidad cambiaria, pero el gobierno probablemente prefiera evitar modificar la política cambiaria antes de las elecciones. Este es un año electoral. Los gobiernos populistas usan al balance fiscal para repartir ‘platita’. Este gobierno está comprometido con mantener las cuentas fiscales equilibradas. No va a repartir ‘platita’. Pero mantener al dólar barato genera una sensación de bienestar que lo puede ayudar a ganar las elecciones”, agregó Torres a este medio.

Por otro lado, el exdirector del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, sostuvo en una columna de opinión publicada este lunes en el sitio web del think tank Peterson Institute for International Economics (PIIE) tres escenarios posibles, aunque analizó como el más probable que se cierre lo que se conoce como un Stand By Agreement (SBA), un programa que brinda ayuda financiera a corto plazo, de un año para cubrir los vencimientos de este año y luego de las elecciones legislativas poner sobre la mesa la discusión de un programa más amplio.

Por otro lado, el propio Werner sostuvo en una entrevista a Modo Fontevecchia que “cuando Argentina flote el tipo de cambio sin cepo va a necesitar un tipo de cambio más competitivo y tasas de interés más altas. Entonces, el Fondo cree que el Banco Central se tendrá que mover en esa dirección”.

Las declaraciones del exburócrata del FMI señalan una de sus principales preocupaciones, que tiene que ver con la política cambiaria, restricciones, unificación cambiaria y flotación del dólar.

En relación al esquema cambiario, la principal pulseada entre el equipo económico y los técnicos del Fondo, desde Max Capital señalaron en su informe diario que las discusiones parecen haber incluido un posible sistema de bandas (como el implementado en 2018) o una flotación con intervenciones vinculadas al cumplimiento de las metas de reservas internacionales netas.

En cuanto a una flotación del tipo de cambio entre bandas, Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), expresó a este medio que esta “puede ser una herramienta intermedia entre el control total del tipo de cambio y la libre flotación, proporcionando un marco de estabilidad en un período de transición. Otorga previsibilidad, pero sigue necesitando reservas para evitar que se escape el tipo de cambio. Para algunos economistas, los regímenes intermedios son más vulnerables a ataques especulativos, ya que los agentes pueden probar los límites de la banda. Por ello, es crucial contar con reservas robustas y un marco creíble de política económica”.

FMI: los escenarios ante un eventual acuerdo

Por su parte, Aldo Abram, economista y director ejecutivo de Libertad y Progreso, sostuvo a PERFIL: “Al momento de salir a una unificación cambiaria se va a ir a un valor del tipo de cambio único, libre y flotante por debajo de los dólares paralelos. En todos los países hay una flotación sucia, que es a lo que quiere ir este gobierno”.

Según rumores del mercado, el Ejecutivo apunta a asegurar US$ 11.000 millones en financiamiento para abordar los bolsillos de liquidez y sanear el balance del BCRA, con el objetivo de levantar los controles cambiarios.

En cuanto a las arcas del Central, el economista Maximiliano Ramírez apuntó que “las reservas netas están en un terreno negativo por US$ 9 mil millones, con lo que con los US$ 11 mil millones del FMI apenas se lograría llevar a niveles de neutralidad”.

“Creo que vamos a tener un nuevo programa, pero me cuesta creer que el FMI esté dispuesto a desembolsar 11.000 millones de dólares para que el BCRA pueda comprar pesos caros en el mercado de cambios. Tal vez se pueda acordar alguna forma de ir introduciendo progresivamente alguna flexibilidad cambiaria. ¿Tal vez un sistema de bandas cambiarias que se ensanchen progresivamente, y que el FMI acompañe el ‘ensanchamiento’ con desembolsos progresivos? No tengo información, es sólo intuición”, concluyó Torres.

GM