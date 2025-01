"No hay todavía una fecha cierta para la firma de un posible acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional)", aseguró este martes 28 de enero el portavoz presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa habitual, sin embargo, fue enfático al confiar en que se llegará a buen puerto. "El acuerdo por supuesto que va a estar", aseguró y en esa línea se apoyó diciendo que "no sé si hubo otra vez desde nuestra historia con el Fondo, donde el gobierno argentino hiciera finalmente lo que tenía que hacer, y ordenara las cuentas como las tenía que ordenar, por lo tanto entendemos que no va a haber inconvenientes en ese acuerdo", dijo confiado.

FMI: los escenarios ante un eventual acuerdo

De todos modos, volvió a refrendar que por ahora "no hay tiempos, ni hay montos definidos, si es que los hay o si es que los va a haber", señaló respecto de las precisiones de un posible acuerdo.

Ha trascendido que el próximo jueves desde el Fondo Monetario Internacional podría haber una comunicación formal explicando mayores precisiones. Vale indicar que el jueves es día de conferencia de prensa de la vocera del organismo Julie Kozack y ya circuló entre los medios la convocatoria a dicha rueda habitual para el 30 de enero próximo.

Finalmente, Adorni fue consultado también por el eventual levantamiento del cepo que sucedería con la llegada de los "fondos frescos", y retomó la línea explicativa que sigue el gobierno en este plano: "Tampoco (hay fechas sobre) el levantamiento del cepo. Ya lo dijimos, necesitamos que sean situaciones particulares que aún no están dadas. Cuando eso se dé, el cepo se va a levantar y, de hecho, el presidente confirmó que indefectiblemente durante este año ese episodio va a ocurrir", agregó Adorni.

Sobre las reuniones del Staff del FMI con el gobierno argentino

El gobierno finalizó las reuniones con el staff del Fondo Monetario Internacional que visitó la Argentina, aunque aún no se conocen todavía los detalles. Según algunos trascendidos, el principal punto de debate fue el esquema cambiario. El organismo estaría considerando un acuerdo de corto plazo para 2025, con otra negociación para después de las elecciones legislativas.

Según rumores del mercado, el gobierno apunta a asegurar USD 11.000 millones en financiamiento para abordar los bolsillos de liquidez y sanear el balance del BCRA, con el objetivo de levantar los controles cambiarios.

El principal punto de debate parece haber sido el esquema cambiario. Desde Max Capital señalaron en su informe diario que las discusiones parecen haber incluido un posible sistema de bandas (como el implementado en 2018) o una flotación con intervenciones vinculadas al cumplimiento de las metas de reservas internacionales netas.

"Una vez que se haya cerrado el acuerdo, se necesitará la aprobación del Congreso, lo cual podría ser un desafío. Actualmente, el gobierno está trabajando para construir alianzas que permitan aprobar las leyes propuestas para las sesiones extraordinarias, aunque todavía no ha asegurado los votos necesarios. Estas leyes, además, son consideradas menos controvertidas que un acuerdo con el FMI. Mientras tanto, el gobierno está tomando medidas para aliviar posibles presiones antes del año electoral, subastando bonos con vencimiento en 2027 y ofreciendo un canje de deuda con un nuevo vencimiento en noviembre de 2025", agregaron desde Max Capital.

Renovaciones de vencimientos y nuevo canje de deuda

Mañana miércoles 29 de enero se llevará a cabo la segunda licitación de deuda en pesos del mes. Y desde Economía anunciaron que se ofrecerán cuatro títulos. Si bien en principio los vencimientos acumulaban unos $12 billones, tras el canje de deuda concretado por el Gobierno la semana pasada (que incluía un bono dual que expiraba el viernes), este monto se redujo a la mitad.

Ignacio Morales, CIO de Wise Capital enumeró en su informe diario que "en esta ocasión se ofrecerán cuatro instrumentos. Se reabrirán dos Lecap a corto plazo (con vencimientos el 14 de marzo y el 28 de abril), con un tope de adjudicación de hasta $1,5 billones de valor efectivo en cada una. Y también ofrecerá un nuevo Boncap a enero de 2027, y un Boncer (bono atado a la inflación) a marzo de 2027".

Además, se refirió al nuevo canje de deuda: "Paralelamente a la renovación de deuda en pesos, Economía anunció que llevará adelante un nuevo canje con el objetivo de descomprimir los vencimientos de febrero. De esta manera, se ofrece a los tenedores del Boncer T2X5 (vencimiento el 14 de febrero) convertirlo a precio de mercado a cambio de una nueva Lecap al 10 de noviembre de este año", dijo.

