Soluciones concretas para una planificación inclusiva

En un mundo en constante transformación, la diversidad y la inclusión se han convertido en pilares fundamentales para el éxito organizacional. Sin embargo, la forma de ponerlo en práctica va cambiando con los tiempos.

Conocer las tendencias permite desarrollar estrategias de implementación a la medida de cada equipo, empresa o sector. Desde Grow - Género y Trabajo te compartimos lo que se viene en 2025 para que lo tengas en cuenta en la planificación de tu organización:

Cada vez son más las organizaciones que trabajan desde el enfoque de bienestar laboral y esto implica tener en cuenta varias dimensiones.

La primera tiene que ver con la seguridad material, es decir, brindar los recursos físicos que la persona necesita para llevar adelante su tarea, desde la información y el conocimiento, a la capacitación y el espacio físico necesario. Hay mucha discusión sobre si mantener esquemas híbridos o volver a la presencialidad; si bien no es una discusión saldada, creemos que cada organización debe buscar el equilibrio que mejor le acomode. Cada empresa tiene particularidades, ni hablar si tiene un proceso productivo mediante, y por ello se recomienda trabajar en una presencialidad con propósito, con fines concretos, donde se genere cultura e identidad y donde se pueda obtener lo mejor de la diversidad de equipos y opiniones. Para ello no es necesario verse todos los días, pero sí aprovechar los momentos donde estamos cara a cara. Un dato no menor es que los esquemas híbridos benefician a las personas que tienen mayores cargas de cuidado, por ende, si se trabaja por resultados y con flexibilidad horaria, se beneficia a estos grupos.

Por supuesto que la seguridad emocional es otro aspecto esencial a cuidar. Esto implica que las personas puedan realizar sus actividades en espacios seguros donde liberen su potencial sin miedo a ninguna represalia o consecuencia. Para ello, asegurar empresas libres de todo tipo de violencia y acoso es imperativo. Tener políticas de tolerancia cero a la violencia, protocolos de actuación para los casos que se detecten, contar con equipos especializados que puedan contener y resolver las situaciones es crucial. Siempre tener en cuenta que las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ están más expuestas.

En este camino hacia organizaciones seguras, los liderazgos deben estar a la altura de las circunstancias, es decir, deben marcar el ritmo de la cultura y de aquello que se permite en la organización. Invertir en formación en liderazgos inclusivos, dar la oportunidad para que quienes lideran comprendan su rol y cómo reaccionar es parte de la inversión que se requiere.

El cuidado de la salud es otro aspecto fundamental. Tener una buena conciliación entre la vida laboral y personal es básico para tener tiempo de ocio, deporte, chequeo de la salud y una vida social, etc. Las vacaciones y las licencias que ofrecen las organizaciones deben incorporar también una mirada de salud y bienestar. Aquí cabe destacar que los varones suelen descuidar más su salud que las mujeres, tienen mayor reticencia para acudir a profesionales y menor frecuencia de controles. En ese sentido, trabajar esto desde un enfoque de masculinidades es importante.

Finalmente, también es importante tener en cuenta el bienestar económico de nuestro personal. Esto refiere por supuesto a las revisiones salariales y a tratar de sostener el poder adquisitivo del personal en contextos inflacionarios, pero también a generar entornos estables que den seguridad y tranquilidad. En la pandemia, desde Grow - Género y Trabajo realizamos varias encuestas de clima en organizaciones y descubrimos que la violencia económica fue la más frecuente en 2020. Amenazas de despido, de reducciones salariales, cambios de tareas y objetivos fueron las situaciones más vividas por las personas.

En momentos donde la agenda de diversidad, equidad e inclusión está puesta bajo la lupa, quedan sin duda innumerables batallas para garantizar entornos laborales diversos, inclusivos y libres de violencia. En Grow - Género y Trabajo no solo identificamos las necesidades del futuro, sino que también proporcionamos las herramientas para que cada organización se convierta en un referente en equidad, innovación y sostenibilidad.

*Cofundadadora y directora de Grow - Género y Trabajo.