Stiglitz reclama que se suspenda el pago de la deuda emergente

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz retomó las discusiones recientes en el marco del G20 y advirtió que el impacto del coronavirus Covid-19 en las economías emergentes y en desarrollo puede ser “mucho más dañino que en las economías más avanzadas”. En ese marco, instó a suspender los pagos de deuda de estas economías y avanzar en la ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional. Este último punto, en línea con la propuesta del presidente Alberto Fernández.

Mientras el ministro de Economía Martín Guzmán, quien fue colaborador de Stiglitz en la Universidad de Columbia, sigue trabajando sobre la oferta para los acreedores de la deuda, su mentor recomienda hacer una pausa. Es una variante que cobra fuerza cada vez más en el mercado y que hasta los bonistas más flexibles podrían avalar. “A muchos gobiernos les resultará sumamente difícil (o imposible) refinanciar los vencimientos de deuda de este año en términos razonables”, escribió Stigltiz en un artículo publicado por Project Syndicate.

Las dos propuestas del Nobel y asesor también del Papa Francisco, con quien se compartió hace algunas semanas una reunión en el Vaticano de la que también participaron Guzmán y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, incluyen usar de pleno derecho los DEG, la moneda del Fondo. “Una emisión de DEG estándar –en la que un 40% se destine a las economías emergentes y en desarrollo– supondría una enorme diferencia”, sugirió y agregó que las economías avanzadas como Estados Unidos podrían donar o prestar su parte a un fideicomiso destinado a ayudar a los países más pobres, “tal vez con determinadas condiciones, en particular, que el dinero no se use para el rescate de acreedores”.

El otro punto “crucial” es que los países acreedores “colaboren anunciando una suspensión de pagos de las deudas de las economías emergentes y en desarrollo”. Según el planteo de Stiglitz, si los trabajadores están en casa, los restaurantes cerrados, y las aerolíneas prácticamente inmovilizadas. "¿Por qué permitir a los acreedores seguir acumulando rendimientos, habida cuenta de que con los tipos de interés que cobran ya deberían tener un colchón suficiente contra riesgos? Si los acreedores no conceden esa suspensión, muchos deudores saldrán de la crisis debiendo más de lo que pueden pagar".

El economista consideró que “en las condiciones actuales, muchos países están sencillamente imposibilitados de seguir pagando sus deudas, y si no se aprueba una suspensión mundial de los cronogramas de pago, puede haber una avalancha de defaults a gran escala".

Vivir al día. Para Stiglitz, los países en desarrollo tienen menos opciones para enfrentar la pandemia del coronavirus y son más difíciles. “Cuando la gente vive al día, sin mecanismos adecuados de protección social, la pérdida de ingresos puede convertirse en hambre. Pero estos países no pueden imitar la respuesta estadounidense, que incluye (hasta ahora) un paquete económico de US$ 2 billones que sumará más o menos un 10% del PIB al déficit fiscal, que ya antes de la pandemia era del 5%”, remarcó sobre el margen de maniobra de los emergentes, incluida la Argentina.

En su artículo, también aprovechó para reclamar un mecanismo institucionalizado para la reestructuración de deudas soberanas, algo que un sector de la economía global, incluída la Argentina en pleno litigio con los fondos buitre, reclamó pasada la crisis financiera internacional. “Es probable que ya sea demasiado tarde para crear un sistema así para esta crisis. Pero inevitablemente habrá otras crisis en el futuro, de modo que la reestructuración de deudas soberanas debería ser una cuestión prioritaria de la agenda para después de la pandemia”, concluyó.

