Suben las acciones en Wall Street, pero también el dólar blue y los financieros

El dólar blue subía dos pesos y cotizaba a $ 291 para la compra y $ 295 para la venta. De esta forma, la divisa paralela anuló la baja de la jornada anterior. Con este incremento, la brecha entre la divisa informal y la cotización oficial mayorista llega ahora al 114,72%.

Asimismo, las cotizaciones financieras volvían a pasar la barrera de los $300, tal el caso del contado con liquidación, que este martes operaba en los $311,60; en tanto, el dólar ahorro o MEP se vendía a $291,46.

No hay dólares a futuro y la sequía que se avecina en 2023 podría complicar más las cosas

Mientras tanto, este lunes, el Banco Central compró u$s 140 millones en el mercado luego de cambios. Viene de acumular otros u$s 145 millones en la semana anterior, tras una larga racha de saldos diarios negativos. Así, la autoridad monetaria acumula ocho ruedas positivas, que suman u$s 280 millones, según informaron fuentes del mercado.

Según datos oficiales, el aumento de las importaciones de energía y una fuerte desaceleración en las exportaciones, provocaron que en junio la balanza comercial registrara un déficit de u$s 437 millones de dólares, que contrasta con el superávit de u$s 1.536 millones que se había generado el mismo mes del año pasado.

Gabriel Rubinstein y los tres escenarios de una economía al rojo vivo

Acciones argentinas en Wall Street operan con mayoría de alzas

A diferencia de ayer, las acciones nacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan de forma muy positiva. En ese sentido, los papeles de Banco Sueprvielle mostraban el crecimiento más pronunciado con un 6,2%, seguido por YPF con un 5,8%. Mientras tanto, los títulos de Edenor caían un 0,6%.

Los papeles de las entidades bancarias mostraban subas por arriba del 2%.

Riesgo país cae levemente

Pasado el mediodía, el riesgo país retrocedía un 0.5% y se aleja levemente de los 2.500 puntos básicos. El índice que elabora la consultora JP Morgan se ubicaba en 2.430 pb.

RM / LR