Gabriel Rubinstein y los tres escenarios de una economía al rojo vivo

Te llamo por el tema del adelanto de la tapa de la revista Noticias, en donde construís tres escenarios: uno de hiperinflación, otro de mejora moderada de la economía y otro de un plan de estabilización. ¿Qué tendría que producirse para que se diera la hiperinflación?

Podríamos decir que la gestión de Silvina Batakis fracase y que la brecha continúe subiendo, lo cual desembocaría como sucedió en 1989 con una devaluación desordenada y sin un plan porque no tendrían divisas y no podrían pagar nada.

Imagino un caos político con la ministra renunciando o que la hagan renunciar sin saber quién tomase su puesto. En este, el dólar se dispararía a $500 o $600, lo cual es un escenario de hiperinflación hasta que tome el poder un gobierno más fuerte y presente un plan de estabilización.

¿Eso dispararía una pelea política en la que la vicepresidenta le resta su apoyo a la ministra de Economía y al Presidente?

Podría ser, cada vez que pasan algunas cuestiones de esta índole, vemos lo que pasa. La ministra empieza con ínfulas de austeridad, un poco de Alberto Fernández diciendo que van a hacer tantas obras públicas, Axel Kicillof que le da plata a los alumnos para que puedan viajar y con más nombramientos en el Boletín Oficial.

Estamos en un ambiente de tolerancia cero, en el cual no se puede hacer prueba y error. Cada día que pasa y que ves que las empresas no pueden llevar a cabo sus producciones porque no tienen insumos, eso es lo peor, no deberíamos llegar a un punto así.

¿Los mercados pueden, sí el Gobierno no produce dichos errores, por sí solo lograr que se produzca un escenario de hiperinflación?

Cuando hablamos de los mercados, que es un montón de gente interactuando, es el vecino de la esquina que no te vende porque no sabe qué precio tiene y no es que estamos hablando de cinco conspiradores, sino que de varias interacciones.

¿Vos descartás que exista una fuerza que esté conspirando a través del aumento del dólar para producir devaluación?

No tiene sentido y no me importa. Que haya alguien que quiera hacerlo, puede pasar.

Su poder de influencia no sería determinante si entiendo bien.

No veo nada determinante. Si alguien tiene capacidad de generar fake news que genera más miedo y eso termina ayudando en que haya una devaluación, puede pasar, pero no explica la situación, tiene que ser en un ambiente muy fértil para tener sentido.

Vayamos a lo que es "mejora moderada", que es al que le ves mayores posibilidades. Contanos cómo es ese escenario y qué tiene que pasar para producirse.

Que se retome esa agenda que empezó timidamente, por parte de Batakis.

¿Que se cumpla?

Claro. Además de que se concrete porque una cuestión es cumplir con la meta fiscal y que la ministra diga cómo. Dónde harán los recortes. Una cosa es controlar la caja, pero no implica menos gasto, sino es superior que anuncien en qué sector van a ahorrar. A su vez. que nos los expliquen a los que seguimos estas cosas para poder trasladarlas.

El Gobierno dijo que no quiso racionalizar energía, pero lo está haciendo con la producción. Para esto, hubiera sido mejor que los partidos de fútbol se jueguen de tarde y no de noche, por ejemplo. ¿Cómo es esto de que para pagar la factura energética tenemos que parar la producción de todas las cosas? Es horrible y revela una improvisación muy grande por parte del Gobierno. La producción no puede parar nunca. Hay que ser más efectivos con las medidas que se tomen y con ese sentido de urgencia que plantea Batakis, pero que aún no se logra plasmar en los hechos.

El tercer escenario es el de la estabilización. Sería que fracase este plan de Batakis, pero que en vez de irse hacia una hiperinflación se va a un acuerdo con la oposición

Primero ellos tienen que tener el plan. Si Cristina Kirchner fuera tan inteligente, como lo es para la política, revolear ministros, para aprender un poco de economía podría decir que sería mejor un plan de estabilización que no solamente va a traer recesión y grandes conflictos políticos sino que, al contrario, la gente lo va a valorar como lo hizo con el Plan Austral y el de Convertibilidad.

La hiperinflación es lo que el Gobierno no quiere, por lo que está tratando si encuentra una mejora moderada sin hacer un plan de estabilización porque tendría costos políticos superiores a los beneficios, lo cual no sería así y buscan seguir el plan de Batakis. ¿El riesgo de no hacer un plan de estabilización y tratando de buscar la mejora moderada caigan en la hiper?

Si. Tiene costos políticos, además de aceptarían los esfuerzos fiscales de Batakis.

Los beneficios los traería un plan de establización.

La historia lo dice. Cuando es exitoso, tenés beneficios políticos. Siempre al que no le das, se va a quejar. Hay que asumir costos o liderazgos. De ser necesario, hay que tomar medidas que a algunos les duelan, sino no son líderes y son estrellas de rock.

