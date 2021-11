Tecnología y servicios financieros: la billetera digital que mira a los que están bancarizados

De un tiempo a esta parte las fintech ganan presencia en el mercado local y en la región, donde aún la mitad de las personas mayores de edad están afuera del circuito bancarizado.

La revolución de las finanzas descentralizadas traen a la mesa nuevas posibilidades para sumar a los que aún no están en el sistema, pero también abre el abanico de oportunidades para el resto. En esta línea trabaja ANK, la billetera digital que tiene por inversor al Grupo Itaú Unibanco. Y en este dato radica un punto de interés, porque se trata de capitales brasileros que realizan inversiones localmente, para desarrollar una plataforma que planean más adelante exportar a la región.

Otro de los datos llamativos es que, mientras muchas fintech se focalizan en los que están por fuera del sistema, en este caso pusieron el ojo en los que ya tienen cuentas de banco. Al respecto, su CEO, Leonardo Rubinstein, en una charla con PERFIL explicó uno de los diferenciales al momento de lanzar el producto fue dirigirlo a los usuarios entre 25 y los 75 que ya están bancarizados.

"En Argentina el 90% de las personas con edad suficiente tienen una cuenta bancaria. Hay muchas fintech que hablan de inclusión, y si bien es un muy buen target ya estaba cubierto por los competidores, por eso re orientamos nuestra propuesta a otra inclusión, la de los que tienen cuenta bancaria pero necesitan una plataforma como esta para administrar mejor sus recursos".

En lo que hace a las tendencias en tecnología, servicios financieros y necesidades de las personas, Rubinstein detalló varios puntos en los que adhieren mientras buscan sumar valor para los usuarios en Latinoamerica.

Como primer punto dejó en claro que la tecnología baja considerablemente las barreras de entrada para que nuevas compañias puedan ofrecer servicios mejores y a menor costo. “Servicios financieros ya no es más capital intensivo donde se necesitan decenas de sucursales como en un banco para atender a los usuarios, sino que se baja gratis una aplicación desde internet para operar”, explicó y agregó que “desarrollar una empresa de este tipo requiere menos capital, lo que hizo que muchas en el último tiempo lancen permanentemente nuevos productos, que para el usuario son más opciones a menor costo”, ejemplificó.

Esa mayor competencia ya se nota incluso en el hecho de que “pagar un fee por tener una tarjeta de crédito, casi no existe y muy pocos bancos lo pueden sostener; y eso es así porque las fintech empezaron a ofrecerlas en forma gratuita”, recordó.

Justamente, en la medida en que crece la oferta de productos, desde esta fintech advirtieron que más temprano que tarde los usuarios necesitarían una plataforma global, algo así como un Netflix pero de los servicios financieros.

“Empezamos con la parte de pagos y envíos de dinero, donde el usuario puede vincular todas sus cuentas bancarias y desde ahí realizar transferencias de dinero. En agosto sumamos la alternativa de hacer pagos con Qr a través y, en un futuro cercano (estamos trabajando en eso) ofreceremos la posibilidad de invertir”, agregó Rubinstein.

- ¿Cómo estar siempre a la vanguardia en empresas de tecnología?

- Este es un punto clave en el surgimiento de empresas de empresas de tecnología de servicios financieros que es la innovación. Lo que le ha pasado a los jugadores tradicionales es que, por su forma de organización y/o por la falta de competencia, no han creado organizaciones en torno a la innovación, con lo cual les ha costado mucho seguir el ritmo a aquellas compañias que si son de base innvodoras. Mismo las compañias que surgieron en los últimos años de tecnología, si no continuan innvando constantemente, les va a pasar lo mismo pero más rápido, porque las tasas de disrupción que trae la tecnología ocurren cada vez en menos tiempo.

- ¿Lo ves en algún ejemplo?

- Claro, por ejemplo, las fintech que de alguna manera venimos de alguna manera a ofrecer una opción superadora a lo que eran los proveedores de servicios financieros tradicionales, tenemos que estar pensando en las disrupciones que genera en nuestra propia propuesta el blockchain y las criptomonedas. La innovación es constante, incluso para las compañías más jóvenes pensadas en tecnología. Esto es importante porque es la única forma de lograr sustentabilidad en el largo plazo.

- ¿Cuál es el radio de acción de esta fintech?

- Ank es parte de Itaú Unibanco y fue creada dentro del grupo y se decidió empezar a operar sólo en Argentina porque vimos mucha oportunidad en dos frentes: en el talento local y la tecnología para crear una fintech con base en Argentina y luego por la oportunidad de mercado que vimos. Pero desde ya, parte del plan era expandirse en Latinoamérica a medida que vayamos creciendo.Recién tenemos un año pero pensamos en expandirnos.

- ¿Qué podés decir de los ususarios de la plataforma?

- No reportamos cifras pero si podemos decir que ya son decenas de miles de usuarios. En un año tenemos un crecimiento escpectacular y un dato elocuente muestra que en septiembre duplicamos la cantidad de usuarios y más que duplicamos la cantidad de transacciones dentro de la plataforma luego del lanzamiento a partir de la posibilidad de pagar con cualquier Qr, con esta idea de la interoperabilidad del Qr que se ajusta muy bien a nuestro modelo. Adempas, cada vez que el usuario paga con la billetera recibe un reintegro en la cuenta que ell usuario tiene asociada como un descuento de la compra realizada.

- ¿Qué pasa en el interior con el uso de estas plataformas?

- Tenemos una mirada federal, incluso el primer producto que lanzamos fue el envío de dinero con lo que simplificamos mucho la operación. Y muchos bancos de los bancos regionales y provinciales tienen ofertas de productos más complejos, y en el interior se ha adoptado mucho el uso de la plataforma para llevar adelante esa necesidad de pasar dinero a través de tu banco y hacerlo por Ank. Y ahora con el Qr, y dado el alcance federal que tiene Mercado Pago, te diría que, si bien la provincia de Buenos Aires se lleva la mitad de las operaciones está distribuido, la otra mitad está en el resto del país, en especial en los centros urbanos.

- Hablaste del talento local ¿hay contratación prevista?

- Una de las principales satisfacciones al crear esta compañía es la generación de empleo de calidad en la Argentina que tanto se necesita. Hoy somos 150 personas, muchos de ellos en áreas de tecnología y producto, pero también en atención al cliente, en finanzas, marketing. Y tenemos planeado llegar a 200 a fin de año y sumaremos en 2022. En cuanto al empleo tenemos las dos puntas en un mercado muy desafiante para contratar. porque tomamos gente en el área de tecnología en la que registramos mucha competencia por el talento; y también hay otras áreas como atención al cliente, donde estamos dando oportunidad a gente que es su primer empleo, y si bien es otro perfil, están muy interesados en participar de una compañía de tecnología de servicios financieros pero también poder ir aprendiendo y dar sus primeros pasos en servicios al cliente.

¿Hay rispidez entre los bancos y las fintech? ¿falta regulación?

- Si nos comparamos con el mundo no estamos mal. De hecho todo el crecimiento en el área de servicios financieros y fintech es lo que que se ha podido construir y no ha habido limitantes. Obviamente siempre es un balance dificil, y no todo el mundo está contento de uno y otro lado, pero tenemos capacidad de hacer, la regulación está bien pero lo que no hay que perder es el ritmo de seguir adaptándanos, al igual que con la innovación de producto. Tiene que seguir evolucionando. El camino y la tendencia es la correcta. No hay que quedarse y esto del Qr interoperable es una iniciativa que parte de los reguladores y está buenísma y hay que seguir en ese camino.

¿Escuchamos hablar mucho del Open Banking pero no todos conocen el concepto...

- La mayoría de los usuarios de la región no están al tanto de qué es Open Banking, simplemente cada vez más usan productos financieros a través de home banking, mobile banking y últimamente por la aparición de las fintechs".Si lo comparamos con otras industrias como la música, el streaming modificó las formas de consumo y los usuarios no estaban preocupados por la tecnología detrás del streaming. En finanzas pasa algo parecido, si el nombre de la tecnología es Open Banking u Open Finance es algo que no es del interés de los usuarios. Lo que nosotros identificamos como importante para las personas es la experiencia de uso y las fintech hemos traído ese tema a la mesa, basándonos en las malas experiencias que los usuarios tienen y tenemos en la mayoría de los servicios financieros.

¿Cómo hacer negocios en un contexto macro complejo?

- En algunos aspectos las compañias de tecnología tenemos una situación particular mejor que otros sectores, pero no dejamos de estar excentos de vivir en esta coyuntura. Necesitamos y queremos que el país pueda tener un contexto más favorable hacia el desarrollo de las distintas industrias y del desarrollo personal de cada individuo, porque al final nuestra plataforma está basada en Buenos Aires, en la Argentina, tenemos talento joven que necesitamos que quiera quedarse acá y que confíe no sólo en la plataforma sino también en el país. No estamos en exentos de la crisis pero queremos aportar desde donde podamos nuestrANKo granito para que la situación mejore.

