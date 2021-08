Teddy Karagozian: "Reducir la jornada laboral es una barbaridad atómica"

En una entrevista radial con el programa "Ahora Dicen", conducido por Florencia Halfon, Nicolás Fiorentino y Nazarena Lomagno en Futurock.fm, el empresario textil, Teddy Karagozian, dio su visión sobre el empleo en Argentina y la posibilidad de reducir la jornada laboral.

En primer lugar, Karagozian dijo que "reducir la jornada laboral es una tontería atómica porque es no reconocer cuál es el problema en Argentina. El problema del país es que las empresas se están yendo y que aún con salarios de u$s 300, u$s 400 y u$s 500, las inversiones no vienen producto de la cantidad de regulaciones que tiene y que los Recalde y los que están proponiendo esto de reducir la jornada laboral, es realmente patético".

La reducción de la jornada laboral enfrenta al Frente de Todos con los empresarios

Asimismo, sentenció que "reducir la jornada laboral es como dijo el ministro Kulfas. Una barbaridad atómica y un despropósito". Ante este escenario, el empresario comentó que "estoy proponiendo que los empleados sean dueños de sus indemnizaciones. Que eso sea un seguro que paga el empleador a nombre del empleado y que aparezca una tercer figura-el Estado- como garante para asegurarle al empleado que el dinero que cobra de los empresarios le va a servir a él para que un día si pierde el empleo o desea cambiar de trabajo no pierda su antigüedad".

Para Karagozian "la gente es libre de trabajar donde quiera. Los empresarios no quieren emplear más gente y por eso la gente trabaja con horas extras 12 horas". De hecho, el empresario resaltó que "en Argentina hay pobreza porque se trabaja poco".

¿Es viable una jornada laboral de 4 días?

Para finalizar comentó que " yo apoyé a Mauricio Macri pero a los seis meses me di cuenta que despreciaba al empresario argentino. Este Gobierno empezó muy bien y le sucedió una catástrofe como el Covid".

RM