Textiles alertan por las importaciones y reclaman al Gobierno una mejora de la competitividad por baja de impuestos

Frente a un escenario donde el Gobierno va hacia una apertura de la economía, los industriales textiles alertan por este contexto que puede generar una mejora pero que va a ser debido a un gran volumen de importación y no por la producción. También, aseguran que un aluvión de importaciones no necesariamente “disciplina los precios” en el sector, sostienen que las medidas de apertura generan una “competencia desleal” y piden por la baja de impuestos.

Durante el evento anual Pro Textil 2024, Priscila Makari, directora ejecutiva de la Fundación ProTejer, y la economista jefe de la entidad, Lucía Knorre, analizaron el panorama económico del sector textil. Las economistas fueron enfáticas al señalar que la apertura comercial no necesariamente disciplina los precios de la ropa.

“Durante el gobierno de Alberto Fernández las importaciones de manufacturas textiles crecieron un 18% en comparación con la gestión de Mauricio Macri, sin traducirse en una baja de precios. En contrapartida, bajo el gobierno de Javier Milei, las importaciones han disminuido un 28%, mientras que los precios de prendas y calzado muestran una caída relativa en 2024. Esta baja en los precios no responde a factores comerciales, sino a la contracción de la actividad económica”, explicó Makari.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La dinámica pro-cíclica de los precios de la ropa, que han estado por debajo del promedio en 63 de los últimos 95 meses, y su relación inversa con los precios de los servicios regulados, lo que refleja la complejidad del fenómeno más allá de las políticas de apertura comercial”, agregó Knorre.

Convención Textil Anual

“Creemos que el 2025 puede ser mejor que el 2024. Este año esperamos una caída en el sector alrededor del 20% promedio. El año que viene se espera rebote la economía y mejore el poder adquisitivo de las personas, el tema va estar en el nivel de mejora de actividad del mercado interno, en ese sentido la industria textil puede mejorar un 10% respecto a este año”, comentó Jorge Sorabilla, secretario de la Fundación Pro Tejer. Por su parte, el presidente de la institución textil, Luciano Galfione, expresó: “Cualquier mejora en el sector va ser por importación, no por producción”.

En ese sentido, el Gobierno está llevando a cabo una línea de apertura económica, por ejemplo, con la flexibilización de los límites para las compras en el exterior con envíos internacionales. Según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a partir de diciembre se ampliará el rango desde los US$ 1.000 actuales a US$ 3.000 por paquete y no se abonarán aranceles por los primeros US$ 400 por envío, siempre que sea un bien para uso personal (en esos casos solo se abonará el IVA).

“En la Argentina se va a poder traer cualquier cosa, desde cualquier lugar a cualquier precio y sin controles”, sostuvo Pedro Bergaglio, tesorero de la fundación.

Priscila Makari, directora ejecutiva de Pro Tejer

Según explicaron desde la fundación, sólo el 8% del precio en mostrador corresponde a la industria, mientras que el 80% está compuesto por impuestos, alquileres de shoppings y costos financieros, derivados de la compra en cuotas y promociones. “Abrir las importaciones no solucionará el problema de los precios y sí podría generar un daño irreversible sobre nuestras capacidades productivas y sociales”, alertó Galfione en la Convención Textil 2024. A su vez, señaló que se debe “discutir la competitividad en sus múltiples dimensiones” y que si se quiere un país más competitivo, con mejores precios finales para mejorar el poder adquisitivo de la sociedad, en lugar de bajar aranceles a la importación, se podría bajar en la misma proporción los impuestos a quien produce”.

“El problema de Argentina no es producir,es comerciar. Todo aquello que la Argentina produce en forma eficiente puertas adentro de una fábrica, llega al consumidor a precios no competitivos, y esto atraviesa a todo el núcleo productivo. Debemos discutir la competitividad en sus múltiples dimensiones. Si queremos un país más competitivo, con mejores precios finales para mejorar el poder adquisitivo de la sociedad, en lugar de bajar aranceles a la importación, podríamos bajarle en la misma proporción los impuestos a quien produce, que en definitiva es quien genera empleo, quien genera riqueza, y así recuperar el nivel de actividad perdido”, continuó Galfione.

“Necesitamos nivelar la cancha, es muy importante que tengamos una ley RIGI que atraiga grandes inversiones para aprovechar el potencial de nuestros recursos naturales, pero también es muy importante que tengamos la misma oportunidad y las mismas condiciones quienes somos pymes nacionales”, concluyó su alocución el presidente de Pro Tejer en la Convención Textil Anual.

El precio de la ropa

“La ropa en la Argentina no es cara porque el sector textil esté protegido, sino porque comerciar es caro”, disparó el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione. En ese sentido, destacó que “Mercado Pago te cobra 3,5%, MODO 2,9% y Pago Nube 3% más IVA de un ticket que ya tiene IVA”.

Por último, desde Pro Tejer señalan que el 50% del precio de la ropa corresponde a impuestos. También que el rubro textil viene aumentando por debajo de la inflación en los últimos años.

GM-AM