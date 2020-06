UIA y CGT prorrogaron el acuerdo sobre suspensiones por otros 60 días

De la mano de la extensión de la cuarentena, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) prorrogaron el acuerdo que autoriza el pago del 75% del salario para los trabajadores suspendidos por otros 60 días.

El convenio "para sostener el empleo y la actividad productiva en el marco de la pandemia" venció el 31 de mayo. La extensión será por otros 60 días y "comenzará a regir una vez que el Ministerio de Trabajo arbitre las normas pertinentes", señaló la UIA en un comunicado. La declaración original fue firmada el 30 de abril de 2020.

El texto rubricado por ambas instituciones establece una serie de recomendaciones que abordan de manera integral la situación de los trabajadores y las empresas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. Este convenio fue el puntapié inicial para otra serie de acuerdos sectoriales, como en Construcción y Comercio.

Tanto la UIA que preside Miguel Acevedo como la CGT, representada por Héctor Daer como parte de la conducción, acordaron prorrogar la vigencia de las suspensiones pactadas y establecer "las condiciones de la mayor celeridad posible para su homologación".



El objetivo, recordaron, es "dar previsibilidad para trabajadores y empresarios". El acuerdo prevé el pago de una prestación no remunerativa equivalente al 75% del ingreso neto del trabajador, con la continuidad de los puestos de trabajo durante el tiempo en que se haga efectiva la suspensión.

Al 100%. Los trabajadores habilitados a no concurrir al lugar de trabajo por pertenecer a algún grupo de riesgo o tener más de 60 años, no forman parte de este acuerdo, sino que están bajo licencias y deben percibir el sueldo en su totalidad. De la misma forma, no hay rebaja salarial para quienes hayan acordado con sus empleadores continuar prestando servicios desde el lugar de aislamiento, bajo la forma del 'teletrabajo'. El documento incluye el pedido de una vía automática de homologación para las suspensiones que se adhieran a sus términos por hasta 60 días.

Empresarios y trabajadores señalan que están realizando "un esfuerzo conjunto" en el marco de una pandemia que afecta a todos los países. "Preservar los puestos de trabajo existentes y garantizar la sustentabilidad de las industrias argentinas son los objetivos fundamentales de esta iniciativa conjunta", remarca el comunicado. Se aguarda que en los próximos días el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para dar recepción normativa a la iniciativa.

