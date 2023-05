El youtuber mexicano, Luisito Comunica, regresó a la Argentina para reflejar los cambios económicos que vive el país desde su última visita, que fue en el 2016.

Su experiencia en este 2023 fue tan devastadora que su conclusión se puede resumir en una frase: "este país poco a poco va hacia la dolarización"

Luis Arturo Villar en su usuario de YouTube cuenta con más de 40 millones de seguidores y 33,6 millones de seguidores en Instagram. Su canal es el segundo con más suscriptores en México, detrás de Badabun, así como el séptimo con más suscriptores en el mundo de habla hispana.

Foto: captura de video

En su nueva visita a la Argentina, Luisito mostró un billete de 20 pesos y contó que en 2016 podía comprar una empanada, un alfajor o pagar el boleto del subte. "Ahora -dice-, el billete de 20 pesos fue reemplazado por el billete de 1000 pesos, el más grande (hasta ahora) de los billetes de pesos argentinos".

Desde la famosa calle Florida, señaló: “Desde mi última visita a Argentina, hace unos cuatro años, me he venido a encontrar con un país que en varios aspectos es muy diferente, sobre todo en el ámbito económico”.

“Basta vagar por la vida cotidiana para darnos cuenta de que este país poco a poco va hacia la dolarización”, sostuvo, antes de contar, que es común ver que muchos departamentos se alquilan en dólares debido a que “la gente sabe que el peso argentino que cobra hoy, el día de mañana puede estar valiendo mucho menos”.

En el momento que filmó el video, el youtuber comentó que el cambio oficial rondaba los $200 y el blue ya costaba más de $400. “También existe el dólar turista, el dólar tarjeta, el mayorista e incluso llegó a existir el dólar Qatar, que fue diseñado especialmente para la gente que viajó al Mundial”, le contó a sus seguidores.

El influencer quiso demostrar las diferencias que hay entre las casas de cambio y las llamadas “cuevas”. Para eso, cambió 50 dólares en cada una de ellas. “En la casa de cambio oficial, por USD 50 me dieron $18.500 a dólar turista. Para los habitantes locales, el dólar oficial está a unos $200, pero yo como turista pude cambiarlo a $370, poco menos del doble”, remarcó.

“Luego me acerqué a un arbolito y me metieron a un pasillo, hasta un lugar en el que no se podía sacar ni el celular. Por USD 50 me dieron $21.400. El recibo es muy informal y no piden ninguna identificación. En resumen, obtuve unos $4.000 argentinos más, que al tipo de cambio blue serían unos USD 10. Es una diferencia de 10% hacia arriba, aunque con el riesgo de que te puedan llegar a dar algún billete falso”, explicó el youtuber.

Foto: captura de video

Por otro lado, hizo un análisis de la gastronomía del país que considera que tiene “precios muy bajos”, y aclaró que “realmente no es algo bueno que todo esté tan barato”.

“Fuimos cinco personas a comer a una pizzería y pedimos de todo. La cuenta por la comida de los cinco fue de solo USD 40. Luego fuimos a cenar a un lugar más lujoso y tuvimos una cena completa. Por cinco personas, pagamos USD 98. Es muy barato, al punto que uno se pone a pensar en cómo resulta costeable para un negocio poder pagarle a todos los trabajadores con cuentas tan bajas”, analizó.

En otro tópico, el bloguero analizó los alquileres en el país. Con base en una investigación que realizó por internet, comentó que un edificio de zona residencial de Buenos Aires, un departamento de dos ambientes y 35 metros cuadrados, tiene un costo mensual de $90.000.

“Son unos USD 200 y desde afuera se podría decir que es un precio aceptable, pero debemos considerar que un salario promedio hoy va de $80.000 a $120.000. Por eso, en ocasiones se tiene que conseguir más de un trabajo para vivir”, señaló. También, señaló que un mismo departamento de dos ambientes en Palermo cuesta 1.100 dólares mensuales.

Para finalizar, Luisito Comunica dice que lo que se comenta en las calles es la posibilidad de quitar dos ceros al peso. Otra es la de la definitiva dolarización, al menos informal. También, asegura que "esta medida es algo que ya ha visto en otros países y que suele encarecer todo",.

