Una ola de fondos de inversión llega al país para medir el ‘riesgo Alberto’

por Mirta Fernandez

El riesgo país orilló ayer los mil puntos en medio de renovados ruidos en el tablero político interno, que fue sacudido tras la decisión de Cristina Fernández de postularse a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández, su ex jefe de Gabinete. Esa jugada sorprendió no solo a los precandidatos de otras fuerzas políticas, sino también a los inversores internacionales. Tanto fue el desconcierto que, para comprender de primera mano el nuevo escenario, directivos de varios fondos de inversión visitaron el país en las últimas dos semanas.

Según pudo averiguar PERFIL, llegaron a Buenos Aires representantes de grandes bancos de inversión como JP Morgan y Citibank, que armó una gira especial con unos 15 grandes clientes. Arribaron hedge funds de Londres, Nueva York y Brasil, que mantuvieron encuentros con funcionarios del Gobierno, desde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hasta miembros del equipo del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, economistas, y se reunieron además con analistas económicos y referentes de los precandidatos. También el fondo de pensión chileno Moneda tuvo en los últimos días entrevistas con estos actores.

Inquietud. Según contaron distintos participantes de esas reuniones a PERFIL, los directivos de los fondos “estaban muy desorientados por la movida de CFK, no hay claridad respecto de lo que viene, cómo quedan los otros espacios políticos”, y mostraron preocupación porque “la situación económica no mejora” y “por la deuda con el FMI y con los acreedores privados”. Las preguntas giraron en torno a qué chances reales tiene Mauricio Macri de ser reelecto, qué pasaría en un eventual mandato de Fernández, cuál puede ser el equipo económico de Fernández, como armaría su gobierno Macri si sigue, cómo sería su agenda de reformas desde el 10 de diciembre, y cuán cercana o lejana al mercado sería una administración de Alberto Fernández, qué piensan hacer, si será distinto a lo que hizo CFK en sus mandatos. “Tratan de entender el nuevo escenario político, y por eso se reunieron con todos los que pudieron”, resumió un analista.

Las fuentes coincidieron además en que a los inversores los desvela que en una eventual gestión de los Fernández puedan instrumentarse medidas como el cepo cambiario, o que se impongan controles de capital.

En ese sentido, una fuente señaló que “uno de los fondos nos comentó que en un encuentro mantenido con un referente económico de Alberto Fernández se sugirió que, en caso de ganar, podría implementarse un desdoblamiento cambiario y algún tipo de control de capitales. Eso los puso nerviosos, porque tienen mucha guita invertida acá, y los inquieta que, si gana la dupla de Fernández, haya restricciones para poder sacar ese dinero y llevarlo a su país”.

Deuda. Otro foco de preocupación en caso de un triunfo del binomio Fernández es “cómo continuará la relación con el FMI, y el fantasma de un default”. Entre 2022 y 2023 se concentran los mayores pagos que el próximo gobierno deberá afrontar para devolver el préstamo stand by vigente que recibió Argentina por US$ 57 mil millones. En esos dos años habrá que desembolsarle al organismo internacional unos US$ 45 mil millones.

Sobre esta cuestión, Alberto Fernández trató de transmitirles a los inversores de Wall Street un mensaje de voluntad de pago: “Yo no quiero caer en default”, pero les advirtió que “lo que está haciendo el FMI es encubrir el default de Macri”, según publicó BAE Negocios. El portal indicó que el flamante candidato kirchnerista alertó que la autorización del FMI para intervenir con reservas en el mercado cambiario podría implicar una sangría muy superior a los 9.600 millones previstos inicialmente, lo que puede complicar los pagos de deuda del próximo gobierno.

‘FT’ y Lagarde, contra Cristina Kirchner

El diario británico Financial Times publicó ayer un editorial en el que se explayó sobre una vuelta del peronismo y pidió a los argentinos que lo “rechacen”. Y la jefa del Fondo Monetario, Christine Lagarde, dudó del “giro” de Cristina Kirchner.

“Argentines should reject the return of Peronism”, planteó desde su título el periódico, que sin medias tintas alerta que los argentinos no deben ser “engañados” por la nueva versión de la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, en una entrevista con CNN en Español, Lagarde señaló sobre la ex presidenta: “La gente cambia con el paso del tiempo dependiendo de si están haciendo campaña o están en sus cargos”. Consultada sobre si el FMI está nervioso por su posible triunfo aseguró: “No estamos aquí para apoyar, anticipar o temer cualquier cambio político”.