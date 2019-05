Cuál fue la dura advertencia del Financial Times sobre Cristina y el peronismo

Sabido es que la relación ente Cristina Fernández de Kirchner y los mercados nunca fue la mejor. Tal vez por eso, el Financial Times, uno de los medios de referencia en el sector financiero internacional, lanzó hoy un duro editorial acerca de las posibilidades de la exmandataria de volver al poder, en esta ocasión en el rol de vicepresidenta.

"Los argentinos deben rechazar el regreso del peronismo", aseguró periódico británico ya desde su título. Además, el editorialista también pidió a los electores argentinos que no se dejen "engañar" por la imagen "más moderada" que muestra CFK.

