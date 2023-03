Un hecho de inseguridad rural sucedió en la madrugada de este jueves en el predio de la Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrial Limitada de la localidad de Puán, a unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, fueron vandalizadas 51 silbosas, de los cuales 25 fueron rotos en su totalidad, contenían trigo y hay más de 10.000 toneladas afectadas por hecho que es investigado por la policía local pero aun sin detenidos.

Según la prensa local, se trata del hecho de mayor cantidad de silobolsas rotos que se haya registrado hasta el momento.

El dolor de un productor ganadero por la rotura de silobolsas con alimento para animales

“Como entidad cooperativa y en nuestro accionar comunitario repudiamos este hecho de vandalismo y violencia, invitando siempre al diálogo, el respeto y el consenso. Agradecemos a los medios, instituciones y comunidad que se solidarizaron con nuestra entidad”, comentó el Consejo de la Cooperativa, y agregó que en este momento se está en plena tarea de acarrear y “palear” el cereal para intentar de recuperarlo.

“Se trató de un acto cobarde. Me parece que no nos merecemos todo esto, porque siempre estamos tratando de crecer, de trabajar, de dar mano de obra a la comunidad y en el distrito donde están nuestras sucursales. Sospechamos que fueron más de una persona las que entraron al predio. Mucho silobolsas fueron rotos con un cuchillo o cutter y los tajaron de punta a punta, y otros sufrieron daños por el solo hecho de andar por arriba del silbosa”, comentó Roberto Sánchez, presidente de la Cooperativa.

“Nos sorprende todo esto porque es una zona tranquila. El cereal es de los productores que lo entregan a la Cooperativa para comercializar y ahora te encontrás con que tenés un gasto y una rotura tremenda que tiene por correr cuenta de nosotros. Aparte del gasto económico y la pérdida que vamos a tener, hay una logística que atender. Hay que imaginar que son más de 10.000 toneladas las afectadas”, agregó Sánchez.

Según el empresario agroindustrial, el nivel de pérdida económica se evaluará cuando se termine de hacer la recolección del cereal, ya que hasta el momento no hay presición sobre cuantas toneladas se podrán recuperar.

“La pérdida económica será muy importante, pero también la logística tendrá su impacto en todo esto porque estamos haciendo fletes y movimientos que no estaban programados y ahora de un día para el otro hay que hacer frente a todo esto. Hasta el momento se desconoce por qué se generó este hecho vandálico, porque no tenemos inconvenientes ni gremiales, ni laboral, ni personal y no hay nada que nos lleve a determinar qué motivó esta situación. No podemos entender que haya gente con tanta maldad”, concluyó el presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrial Limitada.

