Vendimia 2025: COVIAR anticipa una cosecha 10% mayor y se enfoca en que no sufra el precio de la vid

“Esperamos 10% más de cosecha (de uva) que el año pasado, pero aún no llegamos a los valores promedio. Debemos recuperar competitividad para volver a mercados y avanzar en otros", aseguró Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) en una charla con PERFIL en la que aprovechó para profundizar sobre los costos logísticos locales que entorpecen las ventas al exterior: "Son cinco veces más altos que los de los principales productores, como Chile”, dijo y lo hizo argumentar en favor de trabajar más por tratados bilaterales para apuntalar el negocio puertas afueras. Pero eso no empaña su optimismo con la actividad a nivel local.

"Siempre la vendimia es muy especial para toda la vitivinicultura, porque refleja el trabajo de todo un año, y sea el lugar que cada uno ocupe en la cadena, todos queremos que salga bien, así que siempre lo vivimos con mucha alegría y expectativa, porque viene una de las fases más importantes del proceso, que es la industrial", puntualizó.

Mario González, presidente de la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina)

En la mirada de González, la Argentina ha avanzado muchísimo. "Hay un crecimiento en la calidad de cada uno de los productos, que realmente podemos disfrutar, y que también nos va marcando un posicionamiento en el mercado externo, que queremos que traccione toda una cadena, además del mercado interno. Como entidad que mira al largo plazo, ejecutamos un plan estratégico con todo lo que significa la actividad para el desarrollo de muchos pueblos del interior. De hecho, ya hay 18 provincias que desarrollan la vitivinicultura, aunque históricamente siempre hay dos o tres cuyanas más reconocidas y esto también marca un federalismo muy importante para economías regionales como las de nuestro país que necesitan tener una actividad rentable", argumentó.

La cadena del vino se prepara para la vendimia 2025 que tendrá su fecha especial el próximo 8 de marzo con el desayuno de la COVIAR en la que participan empresarios, bodegueros, productores y todos los que conforman la cadena del vino.

La vitivinicultura argentina es un sector clave de la economía regional. Y los números que detenta son más que alusivos: se extiende a lo largo de 204.847 hectáreas cultivadas en 23.027 viñedos, y consolidando a la Argentina como el séptimo país del mundo en superficie cultivada con vid. Además, el vino es parte de la cultura y la identidad nacional, con un fuerte impacto en la marca país en el mercado global.

“Hay distorsiones por corregir. Necesitamos una reducción de impuestos”, reconoció Mario González, quien para 2025, espera un repunte en el mercado local con la recuperación del poder adquisitivo, aunque los precios internacionales y los sobre stock abren un signo de interrogación sobre el sector.

Respecto del crecimiento del 10 por ciento en la cosecha de este año, Pablo Asens, vice de la COVIAR señaló a PERFIL que "por momentos suena bueno y por momentos nos genera una preocupación extra", admitió.

"En la viticultura a veces más en menos, lo que significa que cuando tenemos mucho volumen vínico, mucho stock vínico de sobra, presiona a la baja en el precio de los productos primarios", dijo, pero recordó que, por otro lado, "tenemos hoy una vitivinicultura que se va acomodando gracias a las variables económicas, mucho más estable porque hemos visto crecer en el 2024 las exportaciones y tenemos la misma perspectiva para este año", adelantó.

Respecto del precio de la uva al productor, desde Coviar recordaron que, entre fines de marzo y abril se define el precio y siguen apuntando a la integración. "Una cadena de la magnitud de la vitivinicultura no puede seguir trabajando aislada. ¿Qué significa integrar? No hace falta simplemente formar una cooperativa. Puede ser una sociedad de hecho, puede ser simplemente la palabra del trabajo conjunto a largo plazo. Eso es clave, porque de lo contrario, si no están esos componentes unidos, la ley de la oferta y la demanda juegan en contra", señaló Mario González,

En esa línea reconoció que la cadena debe trabajar también la idea de la diversificación con más fuerza. "No todo es vino. Empezamos a ver una diversificación muy fuerte con el mosto, el jugo de uva concentrado, que tiene una muy buena performance, y en donde ya no tiene que ser visto simplemente como una salida a disminución de stock, sino como un negocio propiamente dicho. También, la pasa de uva, o la uva de mesa. Por supuesto que estamos hablando de variedades distintas. Hay que estar segmentados en el esquema, pero son muchas las posibilidades. En definitiva, todo lo que deriva de la cadena vitivinícola que todavía en Argentina no lo aprovechamos al 100%, por ejemplo, jugo de uva, producir abonos orgánicos a partir del desecho de la uva o generar energía ", consideró.

En relación al consumo, desde la Coviar se mostraron contentos con el desempeño del vino en 2024. "El consumo del mercado externo ha tenido una pequeña baja, pero comparado con otros productos de la canasta básica estamos bien", aseguró Pablo Asens y agregó: "Atento a que hemos tenido años inflacionarios importantes, que haya caído el vino menos del 2% del consumo en el mercado doméstico, para nosotros es una muy buena noticia"

En relación a lo que esperan este año dijo: "Creo que va a ser un buen año el 2025", y le puso más números a la coyuntura de la mano de lo que está aportando el enoturismo: "Hoy ya tenemos 18 provincias, bodegas y fincas que abren sus puertas a turistas, casi 486 establecimientos. Eso es muy bueno, teniendo en cuenta que parte del eje estratégico de nuestro plan 2030 es trabajar sobre el turismo del vino. Creo que la experiencia de quien visita bodegas es maravillosa: tenemos un eje pedagógico, tenemos un eje vivencial hedonista que hace que cada turista que nos visita analice cada vez más en su corazón lo que es el vino, nuestra bebida nacional y eso para nosotros es muy importante: el acercamiento que se genera al consumidor y al no consumidor aquí en la bodega es realmente más que interesante", comentó.

Cifras clave del sector vitivinícola al 2025

Argentina se posiciona como un actor clave en el mercado global del vino y algunos números conviene tenerlos a mano, entre ellos:

856 bodegas elaboradoras activas en el país.

9° mayor consumidor de vino a nivel mundial.

8° productor de vinos del mundo.

11° mayor exportador mundial de vinos en volumen.

Las exportaciones totales del sector alcanzaron en 2024 los U$S 933 millones, con un crecimiento del 15,3% respecto a 2023. Se destacan:

El mosto con un crecimiento de 75%, generando U$S 132 millones en exportaciones.

Las pasas de uva, con un incremento del 82,3%.

El vino fraccionado, que creció un 3,4% en facturación y 3,2% en volumen.

El vino a granel, que aumentó un 13,6% interanual en valor y volumen.

Tendencias de consumo interno y proyección internacional del vino

"La vitivinicultura local sigue apostando por la innovación, la tecnología y la sustentabilidad como pilares fundamentales para su desarrollo. Se identifican grandes oportunidades en enoturismo, nuevos mercados de exportación y el avance en tecnologías aplicadas a la producción y comercialización del vino", señalaron los directivos de COVIAR que apuntan a seguir consolidando a la Argentina como un actor clave en el mercado mundial del vino.

