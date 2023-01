El 2022 cerró con la inflación más alta de los últimos 32 años y la desaceleración en la suba de precios de noviembre evitó que se traspasara la barrera del 100%, pero quedó muy cerca, ya que las estimaciones privadas calculan que la cifra fue de 95%.

A pesar de ese dato, en las playas locales y de países vecinos se vive una situación que no responde a la disparada de precios con cientos y cientos de argentinos vacacionando y consumiendo. PERFIL dialogó con Carlos Maslatón, abogado y analista económico, y a Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, que dieron su visión sobre el fenómeno.

Desde Punta del Este se habla del mejor inicio de temporada en años. Según las autoridades migratorias del país vecino unos 100.000 argentinos cruzaron la frontera para vacacionar en las playas charrúas.

Lo mismo ocurre en la costa atlántica argentina, en donde se percibe un boom turístico.

Con la pérdida de poder adquisitivo, ¿cómo se explica ese fenómeno?

“No importa la inflación nominal, lo que importa es cuánto valen las cosas en términos reales. La cuenta que hace un tercio de la población, por no decir un medio, que tiene ahorros en dólares, es la cantidad de pesos que cuesta algo dividido $355, eso da muy pocos dólares. La gente cuenta cuántos dólares gasta, no cuántos pesos gasta”, contestó Maslatón en diálogo con PERFIL.

“El tema Punta del Este muestra otra cosa y es que hay muchísima gente con mucha plata en la Argentina, mucho más de la que se cree. También indica que esa gente cuando tiene algún tipo de confianza sobre el futuro va y gasta. El argumento de que la gente reventó lo poco que tenía al no poder ahorrarlo en el último semestre del 2022 es totalmente falso”, agregó.

“Lo que influye en esto es el atraso cambiario. La gente que fue reservando las cosas con tiempo se benefició del dólar tarjeta que era mucho menor al dólar Qatar que apareció recientemente, con lo que este tipo de consumos no resultaba tan caro”, explicó por su parte Tiscornia.

“Por otro lado, en Argentina, los precios han aumentado y mucho, en algunos casos hasta más del 100% sobre todo en lo que respecta al turismo interno, entonces también puede haber gente que hace la cuenta y le parece más conveniente irse afuera”, añadió.

¿Argentina al alza?

“Si vos tenés miedo a futuro, lo que haces es retraerte en la demanda, al estilo del 2001 u 2002, acá está pasando todo lo contrario. Argentina está saliendo al alza en la economía y hay un montón de gente que está ganando mucha plata, que tiene mucha plata, y esto es el componente de la demanda”, comentó el economista liberal.

“No sé por qué hay tanta sorpresa con el boom del consumo, o mejor dicho sí sé, porque queda bien decir que está todo destruido, que el país está empobrecido, sí estuvo empobrecido, pero ahora está menos empobrecido que hace un año y medio y ahora se está recuperando. Esta opinión no tiene nada que ver con un apoyo al Gobierno, es puro análisis del mercado”, aclaró Maslaton.

“Otro factor que explica el alto consumo podría ser que los ingresos le ganaron a la inflación en el último semestre, tal vez llegó la hora de reconocerlo, porque de lo contrario estaría todo incendiado al estilo 1989 con la hiperinflación o al 2001 con la fundición nacional”, explicó.

“La explicación de que todo esto es porque el peronismo gobierna y tiene todo dominado a mi no me convence porque este kirchnerismo es muy débil, no tiene absolutamente nada dominado. Entonces, el boom interno es consecuencia de la recuperación económica del país y el fenómeno de Punta del Este se da por qué hay muchos más ricos de lo que nosotros pensamos”, advirtió.

La Argentina bullish

Desde hace varios meses que se puede leer en los tuits de Maslaton que Argentina se encuentra en Bull market, es decir, al alza. Con el bullish no existen actitudes ni acciones negativas sino todo lo contrario. El término financiero se usa para describir que un activo, índice bursátil o materia prima cotiza al alza. En este caso, el país.

“Hoy Argentina está en pleno empleo, no se consigue gente para trabajar con lo cual los salarios están subiendo solos, no por convenio colectivo, ni por decreto, ya sé que están retrasados, todo está retrasado, pero estamos mejor que hace dos años”, explicó el también abogado.

“También hay que tener en cuenta que no hay ninguna recesión, ni en el mundo ni en la Argentina, esa recesión que laboran los grandes genios de las finanzas no se está dando para nada; a cualquier parte del mundo a la que vayas está repleto y eso no se hace con los ricos que, son insuficientes para ponerte una economía para arriba”, concluyó.

