Volvieron a caer los bonos argentinos y acumulan 40% de pérdida en lo que va del año

En una jornada donde los dólares alternativos no revirtieron la tendencia alcista, los bonos argentinos cayeron 8,4% en el mercado financiero internacional, provocando que el Riesgo País se ubique en 2.838 puntos, su nivel máximo desde el canje de deuda en 2020.

En el año, los bonos del canje realizado en la gestión ex ministro de Economía Martín Guzmán acumularon en el año caídas superiores al 40%.

Dólar blue a $336: bajó dos pesos pero sigue cotizando en niveles históricos

En la jornada de hoy la pérdida de cotización más fuerte fue la experimentada por el GD46D, que se desplomó 8,4%, a un valor de US$ 19,05.

En tanto, el GD35D cayó 7,7%, a US$ 18, y AL41D retrocedió 4,1%, a US$ 21. El resto de los bonos de la reestructuración mostraron la misma tendencia: GD30D (-3,9%, a US$ 19.55), AL29D (-3,2%, a US$ 18,40), AL30D (-3,7%, a US$ 17,50), AL35D (-2,2%, a US$ 17,60) y AE38D (-1%, a US$ 22,71).

Acciones en la Bolsa argentina

Pese a esta debacle, las acciones locales experimentaron un alza sostenida, producto de compras de oportunidad. El MERVAL avanzó 4,7%, a 112.017,03 puntos, con algunos papeles rozando los dos dígitos de progreso. No hubo bajas.

Tal el caso de Ternium, que subió 9% durante la jornada de hoy. Entre los papeles más destacados la acompañaron Aluar (8,6%), Loma Negra (8,5%) y Transportadora Gas del Sur (7,2%). Luego aparecen Grupo Financiero Valores (6%), Galicia (6%), BYMA (5,8%), Superville (5%) y Telecom (5%).

En tanto, los ADR también cerraron en rojo en línea con el mercado internacional de bonos. Edenor (-7,9%), Banco Francés (4,4%) e IRSA (5,6%) fueron las de mayor retroceso.

LM / ED