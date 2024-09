Workaholics o la cultura del “hacer más”: cómo evitar que la adicción al trabajo te destruya

En la actualidad se buscan los resultados y esto propicia que el emprendedor quiera trabajar sin parar para conseguir más. En estas personas es normal sentir que están perdiendo el tiempo cuando no son productivos. Llegan a sentirse mal y culpa­bles aún en los cumpleaños de los pro­pios hijos. Estas tendencias predominan en personalidades responsables y competitivas

Un emprendedor con tendencia al workaholismo o adicción al trabajo tiene más chances de caer en la adicción que un empleado en relación de dependen­cia porque, la mayoría de las veces, no tiene un jefe o un departamento de RRHH que le llame la atención ni las oficinas cerradas.

A mayor ocupación menor rendimiento

Desde levantarse a las 5 AM para hacer antes más que el resto, pasando por baños de hielo para más energía y hasta el uso de hongos o microdosis de LCD para aumentar la claridad mental, son algunas de las prácticas más controversiales que se han normalizado dentro de un sector de emprendedores que quieren hacer más que el resto.

El uso de sustancias que supuestamente ayudan al rendimiento, han llevado a la muerte al co-fundador de Zappos, la empresa de venta online de zapatos más importante del mundo y adquirida en 1.000 millones de dólares por Amazon. Adicto al óxido nitroso y creyendo que de mejoraba los niveles de oxígeno en sangre y que eso le permitía casi no dormir, murió en un incendio atrapado en el depósito de la casa de una ex novia, rodeado de cápsulas para hacer crema chantilly

Quienes tienen tendencia a la hiperproductividad, estar ocupados los hace sentir bien. Sin embargo, la gran mayoría de las veces termina siendo contraproducente. Aunque les cueste admitirlo, muchos son en realidad procrastinadores. Esta palabra se puso de moda y comenzó a usarse sin averiguar cuál es su significado: retrasar actividades importantes, sustituyéndolas por otras irrelevantes o agradables.

Por otro lado, es normal que en estados de privación de sueño o bajo efectos de sustancias químicas se cometan más errores. Cuando creamos que no estamos haciendo suficiente, debemos recordar la pequeña ley de Pareto: Sólo el 20% de las acciones rinde el 80% de los resultados

“Me es más difícil apartarme del trabajo que dedicarme a él” Richard Nixon

“Tengo que dormir con el celular a mi lado", me escribió una em­prendedora por Instagram. "Es que sino, no me despierto”. Se sabe que hoy se usa al teléfo­no más de cámara de fotos y calculadora que para hacer llamadas pero un reloj despertador es tan económico...

¿Y si lo pongo en modo avión?, agregó otro. Tampoco es una buena opción porque estás dejando la tentación al lado tuyo.

¿Pero cómo perder el hábito de revisar el celular a cada rato?

Colores brillantes, sonido y corazones de recompensa, el teléfono se convirtió en una maquinita de casino portátil. Quienes trabajan en la industria han creado antídotos para su propio veneno.

Auto blo­quear una aplicación después de cierto tiempo de uso, desactivar todos las notificaciones en horarios determinados y hasta configurar el teléfono en blanco y negro, son algunas de las herramien­tas. Y las probé todas. Sigo usando la primera y, cuando veo que me estoy exce­diendo, directamente la desinstalo.

También borro aplicaciones cuando me voy de vacaciones. Es como estar a dieta y no tener chocolates en la alacena. Se puede bajar al kiosco a comprarlos, pero al menos le das al cerebro un tiempo para analizar la decisión y darle tiempo de arrepentirse.

¿Cómo sé si soy un adicto al trabajo?

Workaholics Anonymous* (Adictos al trabajo Anónimos) pone a disposición una serie de 20 preguntas en su sitio web. Si 3 o más respuestas son afirmativas es un indicador de que quizás haya una tendencia a ser adicto al trabajo.

Antes de que sea tarde.

En el libro recomendado por Manu Ginobili “La quietud es la clave”, Ryan Holliday sugiere:

buscar pasatiempos relajantes

desarrollar una rutina

realizar actividades al aire libre

estar en soledad y reflexionar

dormir

aprender a no hacer nada cuando sea necesario

Aunque parezcan contradictorias, estos consejos no sólo te ayudarán a tu bienestar mental sino que lograrás la tan ansiada produc­tividad

Como refiere el cuento del leñador: cada día talaba menos y le costa­ba más trabajo porque nunca se detenía a afilar el hacha. Sólo hay que recordar que con el pequeño esfuerzo de 5 hachazos diarios, el árbol finalmente un día caerá.

Las veinte preguntas: ¿Cómo sé si soy un adicto al trabajo?

1)¿Te emociona el trabajo más que la familia o cualquier otra cosa?

2)¿Hay momentos en los que te puedes sentir recargado a través del trabajo y otros momentos en lo que no puedes conseguir hacer nada?

3)¿Usted se lleva el trabajo a la cama los fines de semana o en vacaciones?

4)¿Es el trabajo la actividad que más le gusta y de la que más habla?

5)¿Trabaja más de 40 horas a la semana?

6)¿Usted convierte sus hobbies en formas de obtener dinero o negocios?

7)¿Usted toma completa responsabilidad por el resultado de sus esfuerzos en el trabajo?

8)¿Su familia o amigos han dejado de esperar que llegue a tiempo?

9)¿Usted toma trabajo extra porque está preocupado de que otra manera no será realizado?

10)¿Usted desestima cuánto tiempo va a llevar un proyecto y entonces se apresura para completarlo?

11)¿Usted cree que está bien trabajar largas horas si ama lo que está haciendo?

12)¿Usted se pone impaciente cuando las personas tienen otras prioridades distintas al trabajo?

13)¿Usted tiene miedo de que si no trabaja duro perderá su trabajo o será un fracasado?

14)¿Es para usted el futuro una preocupación constante incluso cuando las cosas van muy bien?

15)¿Usted hace las cosas energética y competitivamente incluso cuando juega?

16)¿Usted se enfada cuando las personas le piden que pare de hacer su trabajo para que haga otra cosa?

17)¿Ha dañado a su familia u otras relaciones las largas horas que dedica al trabajo?

18)¿Usted piensa en su trabajo cuando está conduciendo, yéndose a dormir o cuando otros están hablando?

19)¿Usted trabaja o lee durante las comidas?

20)¿Usted cree que más dinero resolverá el resto de problemas de su vida?

* Autora de Alma Emprendedora