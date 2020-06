YPF acordó pago del 60% de salarios y negó suspensiones

La petrolera nacional YPF acordó con la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos (Fsupeh) y con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos el pago de 60% de sus trabajadores “mientras no prestan servicios efectivos”, pero rechazó versiones sobre suspensiones de personal.



“YPF desmiente que tenga en sus planes licenciar a sus empleados, como afirman ciertas notas publicadas en el día de la fecha”, indicó la compañía a través de un comunicado.



Además, aseguró que “no existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido”, y añadió que “la empresa no recibió ninguna consulta periodística respecto de la cuestión”. La aclaración se debe a una nota publicada que toma declaraciones de Guillermo Nielsen, quien habría dicho que “no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menor petróleo”. En el mismo artículo, del diario Clarín, se señala que Nielsen "luego aclaró que no “habrá despidos”.

“YPF llegó a un acuerdo con Fsupeh para que los trabajadores puedan seguir atravesando esta difícil situación”, subrayó la petrolera.

Ahora bajo la conducción de Sergio Affronti, la compañía agregó que “con mucho esfuerzo de todo el sector, se alcanzó un acuerdo entre todos los sindicatos petroleros del país y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, para que los trabajadores de las empresas de servicios petroleros puedan cobrar hasta el 60% de sus salarios mientras no prestan servicios efectivos”.

“En el marco de la pandemia de coronavirus que obviamente afecta gravemente los ingresos de la compañía, YPF busca eficiencias para mitigar sus consecuencias y mejorar en cada una de sus operaciones cuidando la salud y la seguridad de sus trabajadores”, afirmó la empresa y aseguró que “continuará trabajando para garantizar su seguridad y proveer de la energía que el país necesita para salir de esta situación”.

