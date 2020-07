YPF reperfila deuda por US$ 1.000 millones a 2025

La petrolera YPF busca refinanciar su deuda y para eso ofreció un canje por US$ 1.000 millones en obligaciones negociables que vencen en 2021, con la intención de extender esos pagos hasta el 2025. A diferencia del canje de deuda nacional, no se prevé una quita sino un pago en efectivo y nuevos títulos.

Quienes opten por los nuevos títulos antes del 16 de julio, recibirán un 10% en efectivo al vencimiento en 2021 y una nueva serie de valores con vencimiento en 2025. Así, un tenedor de un bono por US$ 1.000, por ejemplo, recibirá US$ 100 en efectivo y una nueva serie de obligaciones negociables por US$ 950 de valor nominal, con vencimiento en 2025, según explicó la empresa. Si lo hacen después de la fecha, el pago en efectivo se reduce al 5%. Esa oferta vence el 30 de julio.

"Desde fines de 2019, YPF se encuentra activo en el mercado de capitales buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras, la posibilidad de extender el vencimiento de esta serie para mejorar su perfil de vencimientos", señaló la firma en un comunicado. El instrumento a reestructurar son las Obligaciones Negociables Clase XLVII, que vencen en marzo de 2021, por US$ 1.000 millones. La nueva Obligación Negociable Clase XIII tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual.

Ante próximo pago de deuda, YPF cambia enfoque para fortalecerse

La calificadora Fitch Ratings le puso nota a la propuesta de YPF, empresa bajo mayoría de control del Estado Nacional: CCC/RR4, y señala que la operación no representa una reducción de los términos vigentes. Además del cupón de 8,5%, los nuevos bonds tendrán pari-passu (el mismo tratamiento) en cuanto a la prioridad de pago contra otras obligaciones. En ese marco, considera que podrá canjear la mayoría de la deuda.

Según las estimaciones del mercado, la deuda de la compañía ya es ocho veces el valor de la petrolera. El rating soberano de Argentina es RD, default restringido, en medio de la negociación con los acreedores, después de haber incumplido el pago de los bonos globales. Para Fitch, la calificación de YPF está en línea con el techo del país, que es CCC y representa la posibilidad de default.

Beneficios y costos de haber expropiado YPF hace ocho años

La calificadora agrega que "Argentina tendría incentivos fuertes para apoyar a YPF en caso de una situación problemática, como resultado de las implicancias socio-políticas y financieras de un default".

"Aunque YPF es una compañía líder en el sector energético, las políticas del Gobierno siguen presentando desafíos que inhiben su estrategia de negocios", agrega Fitch, que agrega que tanto la empresa como el país tienen "opciones limitadas para refinanciar bonos internacionales".

PV