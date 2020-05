"La UBA es la universidad con más alumnos online del mundo"

En la Universidad de Buenos Aires, la suspensión de clases presenciales “nos tomó de sorpresa, pero no desprevenidos”, dice su rector, Alberto Barbieri. “Teníamos previsto empezar el calendario en la mayoría de las facultades el 15 de marzo, pero tuvimos que frenar toda la actividad y decidimos reevaluar. En ese momento, dijimos que estimábamos poder retomar la presencialidad en junio, pero por supuesto el escenario mundial cambió. De todas maneras, estábamos listos para reforzar la virtualidad y arrancar la actividad de las 103 carreras de esa manera”. En su charla con PERFIL para analizar cómo está funcionando una de las universidades más grandes de la región ante un contexto incierto y sin fecha prevista para retomar la “normalidad”, Barbieri desanda el camino de hace solo dos meses atrás, aunque parezca “de película”, como define lo que está pasando.

“En un mes, sumamos dos mil a los diez mil docentes que ya teníamos entrenados en la educación virtual. Y propusimos, a través de nuestro centro de apoyo interfacultades, la actividad descentralizada según las realidades y necesidades de cada carrera. Acordamos con el Ministerio de Educación nacional cómo lo haríamos y decidimos también que mantendremos la presencialidad –estamos estudiando aún el cómo– de los exámenes finales. Los parciales se rendirán todos online, y las calificaciones (N. de R.: a diferencia de lo que decidió este viernes el Consejo Federal de Educación para los niveles escolares obligatorios) se mantendrán”, explica.

En algunos casos y carreras, hay contenidos donde la virtualidad no puede reemplazar el dictado presencial. En Medicina, por ejemplo, están dando todo lo que tiene que ver con el ciclo clínico y biomédico y las unidades hospitalarias se están preparando para luego dictar la parte práctica cuando los alumnos puedan volver. Lo mismo en Odontología, Agronomía, Veterinaria. Todas esas carreras se inscribieron en la nueva realidad y luego se asociarán los contenidos con las prácticas”, detalla Barbieri.

“Hoy tenemos más de 280 mil alumnos cursando más de dos mil materias, además de 14 tecnicaturas y unos 70 mil nuevos inscriptos en el UBA XXI, totalmente integrado a las clases virtuales. El esfuerzo docente es enorme. Y participamos en foros internacionales donde contamos la experiencia: la UBA es hoy la universidad del mundo con más cantidad de alumnos cursando en línea, tanto pública como privada”, asegura el rector, que compartió la experiencia con pares de todo el mundo por invitación de la Universidad Tsinghua, “el MIT chino”, agrega.

Al igual que con la escolar, gran parte de la experiencia universitaria es la convivencia con pares y docentes. “Sabemos que muchos de nuestros estudiantes de los primeros años aún no pudieron convertirse en eso, universitarios, porque no pudieron transitar las aulas. Iremos avanzando en esta extraña realidad con un mensaje concreto para ellos”, define Barbieri. El calendario, que asegura “se está cumpliendo tal cual lo previsto”, sí está modificándose: “Estamos flexibilizando correlatividades y vencimientos de algunas carreras, en cuanto a planes de estudio que se acoplaban, y dando un año de plazo en otras para acoplarse a esta virtualidad, siempre pensando en que los alumnos no deben sentir que están perdiendo el ciclo académico”, concluye.