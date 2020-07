Con el objetivo de debatir, intercambiar ideas y generar conocimiento, este lunes 13 de julio se realizó la tercera reunión del Consejo de Asesores de Editorial Perfil. El foco del encuentro estuvo puesto en los cambios geopolíticos que hay en la actualidad y la reunión se tituló: "Cambios geopolíticos: China-EEUU en América Latina, Trump y Bolsonaro, ¿fuera del poder en 2021? ¿El 5G es un arma militar?".

Participaron los consejeros Alberto Abad, Pierpaolo Barbieri, Eduardo Costantini, Guibert Englebienne, Miguel Galuccio, Susana Malcorra, Facundo Manes y Carlos Melconian. Junto a Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Grupo Perfil; Gustavo González, presidente de Editorial Perfil; Agustino Fontevecchia, vicepresidente de Editorial Perfil; Rodrigo Lloret, secretario del Consejo de Asesores y director de Perfil Educación; Santiago Farrell, editor jefe de Diario PERFIL; Federico Águila, editor ejecutivo de Diario PERFIL y distintas autoridades del Grupo Perfil de Argentina y Brasil.

En el encuentro virtual, debatieron sobre el rol que tienen China y Estados Unidos en Latinoamérica, los liderazgos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, el escenario político en 2021 y el posible uso del 5G como arma militar. La reunión consta de la apertura, a cargo de Fontevecchia; la presentación a cargo de Lloret; la exposición de los consejeros; las preguntas que son formuladas por los principales editores de perfil; comentarios y un cierre en el que se resumen las conclusiones.

El objetivo que tiene el Consejo de Asesores de Editorial Perfil es aportar una mirada distinta sobre diversos temas y contribuir a la formación constante de los editores y periodistas de Perfil. Tal como escribió Fontevecchia en su columna del diario PERFIL: "Perfil asume que su principal función no es la producción de información sino de conocimiento, porque la información hoy es una commodity y es el conocimiento el resultado de la elaboración de esa materia prima. Y aunque todas relacionadas con la producción de conocimiento, la diversidad de áreas en que Perfil actúa justifica contar con un Consejo de Asesores".

El Consejo de Asesores está conformado por diez personalidades destacadas de distintos ámbitos: Alberto Abad, ocho años administrador federal de Ingresos Públicos de la Nación y dos años síndico general de la Nación; Pierpaolo Barbieri, historiador económico de las universidades de Harvard y Cambridge, y fundador de la aplicación financiera Ualá; Eduardo Costantini, economista de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, y fundador de Consultatio, Nordelta y el Malba; Guibert Englebienne, ingeniero en Sistemas, por la Universidad Unicen, cofundador de Globant y presidente de la Junta Directiva de Endeavor; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante diez períodos consecutivos y ex presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas; Miguel Galuccio, ingeniero en petróleo por ITBA, ex CEO de YPF y actualmente presidente y CEO de Vista Oil & Gas y miembro del directorio de Schlumberger, la mayor empresa de servicios petroleros del mundo; Gustavo Grobocopatel, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció como profesor, integra el Consejo Asesor la Universidad de Columbia y es fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología; Susana Malcorra, ingeniera eléctrica, fue directora general de Telecom, diplomática en Naciones Unidas, ex canciller de la Argentina y actualmente decana de la IE School of Global & Public Affairs; Facundo Manes, médico por las universidades de Buenos Aires y Cambridge, investigador del Conicet y del Australian Research Council, fundador de Ineco y rector de la Universidad Favaloro; y Carlos Melconian, economista de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, ex presidente del Banco de la Nación Argentina.

Editorial Perfil también cuenta con la Asamblea del Futuro, un grupo conformado por diez jóvenes profesionales de destacada trayectoria que asesoran a los principales periodistas de Perfil. La finalidad es el conocimiento, poder debatir sobre la actualidad de Argentina y el mundo y, fundamentalmente, pensar lo que deparará el futuro, en un espacio plural e interdisciplinario enmarcado dentro de los ejes de Perfil Educación.