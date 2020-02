por Jorge Fontevecchia

Desde que fue fundada en 1843, The Economist, probablemente la publicación más influyente del mundo, tiene un Consejo Asesor totalmente separado de los accionistas y del directorio de la empresa, que anualmente se reúne a comer con el director de la redacción para renovarle su mandato o elegir a su sucesor. Cada uno de los miembros del Consejo paga su comida, no recibe ninguna retribución y, desde hace 177 años, cada vez que un miembro muere los restantes eligen a su reemplazante.

Con distintos métodos y fines, instituciones educativas y organismos públicos, pasando por empresas con impacto social, tienen un Consejo de Asesores independiente, también separado del área ejecutiva de la organización para aportar una mirada distinta sin las contaminaciones del día a día ni ser personalmente beneficiado o perjudicado económicamente con la evolución de la organización.

Perfil cuenta hoy con revistas, su diario en papel, 17 sitios digitales, el canal NET TV y la radio Perfil, y conduce un instituto terciario aprobado por el Ministerio de Educación, destacado como caso de éxito por la Unesco y que acumula antecedentes ante la Coneau para pasar a ser instituto universitario.

Perfil asume que su principal función no es la producción de información sino de conocimiento, porque la información hoy es una commodity y es el conocimiento el resultado de la elaboración de esa materia prima. Y aunque todas relacionadas con la producción de conocimiento, la diversidad de áreas en que Perfil actúa justifica contar con un Consejo de Asesores.

Perfil también siempre abogó por reproducir en Argentina estándares internacionales de los grandes medios de comunicación y cuenta desde hace 15 años con un ombudsman con mandato por cinco años, cargo que ya ocuparon Nelson Castro, Andrew Graham Yooll y actualmente desempeña Julio Petrarca; y defensora de Género, función que ya cumplió Diana Maffía y ahora ejerce Mabel Bianco, recientemente incluida por la BCC en la lista de las cien mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo.

Siguiendo la inspiración de The Economist, el Consejo Asesor se reunirá y compartirá una comida, en nuestro caso mensual, a excepción de los meses de vacaciones, intercambiando ideas junto a periodistas y directivos de Perfil en total off the record.

Un laboratorio creativo sobre el futuro con foco en política, economía, medios y educación donde la creatividad surja de la asociación libre de ideas en el marco de conclusiones que no resulten vinculantes.

Por Perfil, Débora Waizbrot coordinará las reuniones del Consejo de Asesores y el director de Perfil Educación, Rodrigo Lloret, será el secretario del Consejo.

Y sus diez integrantes iniciales son personalidades muy destacadas en diferentes ámbitos:

Alberto Abad, ocho años administrador federal de Ingresos Públicos de la Nación y dos años síndico general de la Nación.

Pierpaolo Barbieri, historiador económico de las universidades de Harvard y Cambridge, y fundador de la aplicación financiera Ualá.

Eduardo Costantini, economista de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, y fundador de Consultatio, Nordelta y el Malba.

Guibert Englebienne, ingeniero en Sistemas, por la Universidad Unicen, cofundador de Globant y presidente de la Junta Directiva de Endeavor.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante diez períodos consecutivos y ex presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas.

Miguel Galuccio, ingeniero en petróleo por ITBA, ex CEO de YPF y actualmente presidente y CEO de Vista Oil & Gas y miembro del directorio de Schlumberger, la mayor empresa de servicios petroleros del mundo.

Gustavo Grobocopatel, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció como profesor, integra el Consejo Asesor la Universidad de Columbia y es fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología.

Susana Malcorra, ingeniera eléctrica, fue directora general de Telecom, diplomática en Naciones Unidas, ex canciller de la Argentina y actualmente decana de la IE School of Global & Public Affairs.

Facundo Manes, médico por las universidades de Buenos Aires y Cambridge, investigador del Conicet y del Australian Research Council, fundador de Ineco y rector de la Universidad Favaloro.

Carlos Melconian, economista de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, ex presidente del Banco de la Nación Argentina.

El aporte de estos diez destacados argentinos interactuando sobre los temas de la agenda pública seguramente será relevante y un comienzo que se irá perfeccionando con nuevos integrantes.

Perfil agradece a estos diez miembros de su Consejo de Asesores haber aceptado un nuevo desafío en medio de sus múltiples ocupaciones, su aporte enriquecerá nuestras redacciones y audiencias.