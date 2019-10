Cómo es el VIP peronista donde artistas y dirigentes esperaron los resultados

La fiesta que prepara el Frente de Todos en el búnker toma color. En el sector VIP, reservado para dirigentes y reconocidos artistas, ya se sirve la comida. Pasadas las 19 comenzaron a llegar los primeros invitados.

Se estima que cerca 1.000 personas ingresarán al Centro Cultural C, ubicado en la Avenida Corrientes al 6200, casi frente al cementerio.

En el espacio exclusivo los mozos ofrecen sanguches de hongo, espinaca y queso, bondiola con mostaza y empanadas de carne. Hay un menú para celíacos, que es guiso de lentejas y hongos.

Video | "Para Macri que está muerto", el cantito futbolero de Alberto Fernández

El ex gobernador y posible canciller, Felipe Solá, fue uno de los primeros en llegar. Muy cerca se lo vio a Daniel Arroyo, posible ministro de Desarrollo Social; al ex titular de la cartera de salud, Gines González García, y al ex primer mandatario entrerriano Sergio Urribarri.

Entre los sindicalistas se anotaron el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, el de la CGT, Héctor Daer, y hasta el titular del gremio aeronaútico, Pablo Biró, quien semanas atrás amenazó con un paro. También está Roberto Baradel, secretario de Suteba.