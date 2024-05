Karina Rabolini tuvo una boda con familia, con amigos, y sin regalos

Ambos querían que la boda fuera como hace tiempo venían imaginándolo. Y salvo que los medios se enteraron de la hora y el lugar, el resto resultó como Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell perfecto. La propuesta para los invitados fue –literalmente– un cóctel, y eso fue lo que se anticipaba en la tarjeta de invitación; también el horario; de siete de la tarde a una de la mañana.

Karina Rabolini con amigas en su boda en el Palacio Paz.



Y así fue lo que se desarrolló en el porteño Palacio Paz donde amigos y familiares de ambos se reunieron para celebrar la formalización de esta relación que lleva más de seis años. Bandejeo y dos islas con dos propuestas gastronómicas, y barra de tragos. Un agasajo bajo perfil como son ellos dos.La ceremonia civil ya había sido el día previo en el Tigre, con Carlos Gianella y Soledad Peralta como testigos. En el primer caso, más allá de la actividad partidaria, Gianella y Castro Cranwell son amigos desde hace muchos años. Y Soledad Peralta trabajó muchos años con Karina Rabolini cuando ella presidía la Fundación Banco Provincia.

Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell con sus invitados.



En la fiesta. Más allá de las respectivas familias, entre los invitados estuvieron el grupo de las modelos de los años 80 y 90 –amigas de Rabolini–, los del rugby adolescente y juvenil de Castro Cranwell, y algunos otros. De la política sólo estuvieron Felipe Miguel –cuñado del novio–, Fabián Perechodnik –legislador bonaerense–, y María Laura Leguizamón que fue con el empresario Marcelo Figueiras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De lo que se supone es el protocolo de un casamiento, hubo brindis y una torta sin cintitas y esas cosas. No hubo vals pero sí baile, y un pedido que no suele darse: pidieron que no haya regalos.