El CEO de Globant, Martín Migoya, explicó cuál es "la falla" de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es de las innovaciones tecnológicas la que genera muchos interrogantes y dudas acerca de sus –por ahora– desconocidas consecuencias. Como todavía el tema es motivo de papers, opiniones y análisis donde abundan supuestos o posibles escenarios de su aplicación, Martín Migoya tomó a la inteligencia artificial desde lo que llamó como “el valor más polémico de todos: la autenticidad”.

El co-fundador y CEO de Globant lo hizo en el marco de Experiencia Endeavor 2024, ante un auditorio de unas tres mil personas, en su mayoría emprendedores o aspirantes a serlo. “Para mí es una tecnología increíble, es como la máquina de vapor en la era industrial”, dijo Migoya. “Pero la gran pregunta que nos hacemos todos los días es ¿dónde está el límite? Usamos la IA y genera contenido y cualquier cosa que le preguntemos, nos devolverá un contenido que será más o a menos gris y ahí surge otro interrogante, ¿quién hará diferencia? Y estoy convencido que la hará el ser humano porque buscará hacer algo auténtico. Por eso digo que es tan importante mantener la autenticidad a pesar de todas las cosas que pasan a diario con las tecnologías”.

En la película La flor de mi secreto, Pedro Almodóvar le hace decir a la protagonista que “Truman Capote podía diferenciar a un mecanógrafa de un escritor al leer un texto”. Una reversión de ese concepto podría ser el que Martín Migoya dio al auditorio para reforzar el por qué de la importancia que él le da a la autenticidad ante el ya uso extendido y veloz de la inteligencia artificial, por ejemplo, en medios periodísticos que, para que el algoritmo de Google le de prioridad o indexe por encima de la competencia, produce textos noticiosos con IA que al casi no existir “correctores humanos” incluyen términos que no utilizan en, por caso, Argentina. “Cuando uno lee un libro de un autor que realmente lo escribió, lo sintió, lo vivió lo sufrió, es una cosa. Por ejemplo, uno lee un libro de (Jorge Luis) Borges, y te guste o no, sabés que estás leyendo a Borges”, explica el CEO de Globant.

“Recuerdo que de más chico leí algunas novelas de Sidney Sheldon –escritor norteamericano fallecido en 2007–; quien luego supe él tenía un ejército de cientos de personas escribiéndole novelas que eran más o menos todas iguales de divertidas. Pero la verdad es que, en el largo plazo, uno ve que los libros de Sheldon desaparecieron, los de Borges siguen vigentes”.

Cabe recordar que las novelas de Sheldon, como las de sus colegas Harold Robbins o Jackie Collins, los hicieron millonarios. Esos libros respondían a un patrón de lector que el departamento de marketing de sus editores habían analizado, y tenían un esquema argumental similar. Borges no se rigió nunca por el marketing más allá de su genio innato.

Martín Migoya: “La gente abraza la autenticidad”

“La gente abraza la autenticidad”, resumió Migoya, “y lo mismo pasa la música, ¿no les pasa a veces que hay artistas que no terminan de conectar? Y ahí está el límite de IA: como gran impulsor de esa tecnología, creo que tiene que haber un lugar en donde el humano sea irremplazable y para mí es en la autenticidad que hace que, por ejemplo, quienes tiene un iPhone sientan que tienen un pedacito de la forma de pensar de Steve Jobs que hizo de eso una creación auténtica”.

