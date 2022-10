La fotógrafa española que por deslumbrar a Menem, puso celoso al ex rey Juan Carlos I

Desde hace unos días, un documental ágil, y solamente de tres capítulos, volvió a poner en escena a la monarquía borbónica, sobre todo en España. Salven al rey tiene de protagonista al emérito Juan Carlos I y, al observar lo mucho que de él se exhibe –por primera vez–, lo de “salven” parece una ironía. Si la serie novelada The Crown, según se dice o rumorea, se hizo para dar una imagen menos distante o más humana de la recién fallecida reina Isabel de Inglaterra, Salven al rey es casi una lápida sin epitafio para el padre del rey actual.

Carlos Menem y Juan Carlos I, y una escena de celos en la cumbre iberoamericana de 1991.

Hasta destinaron un fragmento para insinuar que estuvo implicado en el 23F, el fallido golpe de Estado que en 1981 encabezó el teniente coronel Antonio Tejero al irrumpir en el Congreso español. Pero de todo lo que se muestra, hay un personaje en particular desconocido hasta este documental, estrenado también en Argentina por HBO. Y es Angélica “Queca” Campillo Álvarez, la amante por casi tres décadas de Juan Carlos I. No es la única amante que se menciona pero lo interesante de Queca Campillo –tal como se la conoce en España– es que fue reportera gráfica reconocida por sus pares de la prensa ibérica y la llamaron “la fotógrafa de la transición”, porque era de las poquísimas mujeres que, cámaras al hombro, cubrió la escena política española, sobre todo tras la muerte del dictador Francisco Franco. Es decir, estuvo todo el tiempo conviviendo en su quehacer profesional con fotógrafos y periodistas y a su vez fue la amante del entonces rey; incluso cubría sus giras y también las que hacía Sofía sin su marido.

Juan Carlos I en una escena del documental "Salven al rey", de reciente estreno de HBO.

Campillo murió de cáncer en mayo de 2015 y tuvo la condición más valorada por un tramposo por parte de su amante: el silencio y la discreción. “A mi madre le daba pena pensar que había pasado treinta años por la historia de este país (España), que había vivido muchas cosas y que no podía contarlas; murió antes de que el proyecto pudiera ver la luz”, dice en Salven al rey Carmen Gutiérrez –hija de Queca Campillo–, quien facilitó las grabaciones que dejó su madre donde relata su historia de amor con Juan Carlos I. Más allá de lo que se ve en el mencionado documental, se están revisitando los pocos reportajes que ella dio en ocasión de una expo que se hizo en España, con fotos de reporteras gráficas mujeres, posdictadura de Franco. Y es en uno de esos , donde la situación de celos que Juan Carlos I tuvo con ella adquiere ahora una dimensión diferente. La situación se dio en el marco de la Cumbre Iberoamericana 1991, en Guadalajara (México), durante un encuentro que Carlos Menem tuvo con Juan Carlos , en el hotel donde éste se alojaba. Para Campillo, es la “mejor anécdota que pude contar” porque estuvo a la vista de varios. “Entra Menem y estábamos dentro de la suite tres fotógrafos y el rey. Estoy con la cámara al ojo y veo que Menem se levanta, viene hacia mí, y en ‘plan tango’ me acoge de la cintura y me encaja dos besos”, relata Campillo a Informativo Madrid hoy. “Me quedé absolutamente flipada, pero el tío (Menem) se sienta y sigue la entrevista. “Termina la reunión y sale el rey y me dice: ‘¡No sabía que conocías tanto a Menem!’. Le digo que no lo conozco de nada (…)Luego Menem nos dio una entrevista y me pidió disculpas”.