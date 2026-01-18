Los románticos

En la Ciudad de Buenos Aires la tasa global de fecundidad descendió de un 1,9% en 2010 a un 1,1% al año 2023. Además, se aplaza la edad promedio de las mujeres que tienen hijos por primera vez, de 27 a 31 años, y aumenta también la edad media al primer matrimonio sobre todo en los varones. La edad promedio de estos es de 37 años, mientras que en las mujeres fue de 35 en 2023.

Sin embargo, en esta nota, quiero focalizarme en aquellos jóvenes que han tenido relaciones afectivas estables y duraderas hasta la separación de pareja –circunstancia que desemboca en la generación del hogar unipersonal– y se avizoran a sí mismos nuevamente en relaciones de noviazgo. También, en aquellos jóvenes que manifiestan fantasías de generar vínculos con “proyección común”, con “horizonte” y donde el estado ideal para estos pareciera ser el de lograr encontrar la “compañía perfecta” para la ocasión de convivencia.

Relación a largo plazo, pero con libertad. En mi libro Vivir solo. Experiencias de residentes de hogares unipersonales de la Ciudad de Buenos Aires, de la Editorial Imaginante (2023), indago acerca de las formas de construir sexoafectividad y anhelos, deseos y proyecciones de familia de jóvenes de hasta 35 años. Dentro del flujo de jóvenes entrevistados para este proyecto, fui descubriendo que muchos de ellos se fueron a vivir solos en la búsqueda de independencia respecto de su familia de origen y se encuentran atravesando un momento de experimentación sexual y afectiva.

“Después, en el plano como más… de pareja tuve como una relación enorme, muy larga, muy, muy larga, que arrancó cuando tenía 17 y se terminó hace muy poco. Entonces tenía como mucha carga esa relación porque era una relación enorme con mucho foco ahí en la relación de mi parte, no sé, mucha carga, relevancia y mucho proyecto en común, una construcción con idea de futuro, digamos. Me doy cuenta de que tiendo a elegir que las relaciones tengan carga” (varón, 32 años).

La visión a “largo plazo” es susceptible de ser hallada en mujeres y, en menor medida, en varones del mismo segmento etario, aspecto que coincide con los indicadores cuantitativos anteriormente señalados.

“Sí, me veo con una pareja, es más, es lo que me gustaría. Soy más de estar acompañada, de estar en pareja, me gusta más, así que… sí. Con mi anterior pareja estuve cuatro años y me peleé (mujer, 29 años).

“Siempre estuve en pareja, toda mi vida estuve de novia. Cuatro años y medio estuve con uno, dos años y medio con otro. Ahora hace tiempo que me agarra que no estoy de novia” (mujer, 35 años).

Por otra parte, y como aspecto ampliamente señalado por quienes viven solos en la jurisdicción, independientemente de su trayectoria biográfica, motivación o razón central de conformación del hogar y situación conyugal, se destaca la necesidad de “libertad”, de disponer del tiempo y el espacio propios, un “autocuidado” que implique compartir la vida, la cotidianeidad sin sofocar la “individualidad”.

“Me imagino compartiendo, sí, a mí me gusta compartir mi vida, mi espacio, mis cosas, o sea, digo, que no sea invasivo, respetando cada uno la individualidad. Soy de la idea del amor, ojalá me ocurra” (mujer, 35 años).

El proceso de individualización es ampliamente estudiado desde la sociología: nos obliga a reflexionar sobre las tensiones mismas de habitar las grandes ciudades, el miedo a transcurrir el resto de nuestros días en soledad. Hoy los jóvenes parecen querer sentirse contenidos, pero preservados. Queremos amar y ser amados sin sentirnos ahogados. Y así entonces lo expresan los “románticos”.

*Licenciada en Sociología, profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Sociología, doctora en Sociología y especialista en Política Internacional.