Día del Trabajador Minero: el orgullo de ser minero

La minería no solo es una fuente de empleo más, sino también un motor de crecimiento económico y social en diversas regiones. Argentina se posiciona hoy como uno de los países más prometedores en el ámbito de la minería a nivel global.

Con abundantes recursos naturales, el sector minero se ve impulsado por la creciente demanda de minerales estratégicos como el litio, el oro y el cobre. Enfrentando grandes desafíos y oportunidades, con el crecimiento de la demanda global, Argentina se ha consolidado como un líder en la producción de litio, clave para la transición energética. Esto no solo resalta la importancia de la minería en la economía nacional, sino que también plantea la necesidad de prácticas sostenibles y responsables que beneficien a las comunidades locales, así como también, acciones por parte de los organismos del sector.

Un ejemplo de estos la primera convocatoria a una jornada de “Análisis de Oportunidades en la Cadena de Valor Minera” que realizaron en septiembre las Secretarías de Minería y de Industria y Comercio, del cual participaron sus Secretarios Luis Lucero y Pablo Lavigne, junto a empresas mineras y proveedores. Se abordaron los principales desafíos y las oportunidades que enfrenta la cadena de valor minera en nuestro país. Además, se abrió un ámbito de diálogo donde las empresas pudieron plantear sus necesidades.

● ACONCAGUA TRANSPORTES

En 2002 comenzamos a prestar servicio de minería para Minera La Alumbrera, hasta que llegamos al fin de la vida útil de la mina. Hoy nos encontramos siendo líderes en logística y transporte para los proyectos mineros en forma ininterrumpida con choferes oriundos de las comunidades. Transportamos sustancias secas a granel tales como cal, cemento, carbonato de litio, soda ash, soda cáustica en perlas, entre otros. También trabajamos con sustancias líquidas como salmuera de litio, ácido clorhídrico, soda cáustica líquida, ácido fosfórico y otros insumos.

Nuestros depósitos se encuentran estratégicamente ubicados en zona norte y sur de GBA, sirviendo estos como centro logístico y de distribución desde y hacia todo el país. Además, nuestras bases en Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca proporcionan una asistencia adicional para las necesidades de nuestros clientes.

Estamos certificados en normas ISO 9001 en calidad e ISO 39001 en seguridad vial en todos los procesos. www.aconcagua-trans.com.ar



La Industria Minera Argentina: Pilar del Desarrollo Económico y Sostenible

El país cuenta con importantes reservas de litio, especialmente en el "Triángulo del Litio", que incluye regiones de Salta, Jujuy y Catamarca. Este mineral es fundamental para la producción de baterías de vehículos eléctricos, posicionando a Argentina como un actor clave en la transición energética mundial. En los últimos años, el interés internacional ha crecido exponencialmente, atrayendo inversiones y promoviendo el desarrollo de proyectos sostenibles que beneficien tanto a la economía nacional como a las comunidades locales.

Las organizaciones como la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) han sido fundamentales en la promoción de un marco normativo que favorezca la inversión y garantice condiciones laborales justas y seguras. Estas entidades trabajan en estrecha colaboración para establecer un diálogo constructivo entre los diferentes actores del sector, fomentando una minería responsable y sostenible.

La implementación de prácticas sostenibles, que incluyen la protección del medio ambiente y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones, se han vuelto imprescindibles para atender las preocupaciones ambientales y sociales que son cada vez más relevantes, ya que la extracción de recursos puede afectar ecosistemas delicados y comunidades locales.

Además, la capacitación de la fuerza laboral es un aspecto clave para el futuro del sector. La inversión en formación y educación es vital para asegurar que los trabajadores estén preparados para una industria en constante evolución, que requiere habilidades técnicas avanzadas y un enfoque en la innovación.

La industria minera argentina, con su potencial de crecimiento y desarrollo, se presenta como un pilar fundamental para la economía del país. A medida que el mundo avanza hacia un futuro más sostenible, Argentina tiene la oportunidad de liderar el camino en la producción de minerales críticos, siempre que se priorice la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental. Este equilibrio será crucial para asegurar que los beneficios de la minería se extiendan a todos y contribuyan al bienestar general de la sociedad.

●Eramine Sudamérica: Impulsando la Energía Sostenible desde la Puna Salteña

Eramine Sudamérica se posiciona como un actor clave en la industria del litio, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de este mineral esencial para las energías renovables. La empresa, resultado de la alianza entre Eramet y Tsingshan, inauguró en julio una planta en la Puna salteña, donde se implementan técnicas de extracción directa que aseguran un rendimiento eficiente y sostenible.

Comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo local, Eramine promueve prácticas responsables que benefician tanto al medio ambiente como a las comunidades cercanas. Además, la compañía se enfoca en la inclusión y diversidad, implementando iniciativas para empoderar a las mujeres en el sector minero.

Con una inversión total que superará los 800 millones de dólares, Eramine Sudamérica contribuye al crecimiento económico de la región y a la transición energética global, consolidándose como líder en la producción de carbonato de litio. Conocé más en eramet.com

●PROCURANCE-ARG

Somos una consultora con sólida experiencia en la gestión de compras, suministro y abastecimiento. Ofrecemos un servicio especializado que se distingue por su calidad y profesionalismo, estableciendo relaciones de confianza transparentes y duraderas con nuestros clientes. Proponemos un enfoque estratégico para la gestión de compras con el fin de optimizar el desempeño integral de las áreas involucradas y mejorar la productividad de la empresa. Más información en: www.procurance-arg.com Contacto: [email protected]

● PRC Ingeniería: Innovación y Sostenibilidad en Servicios para la Minería

PRC Ingeniería se especializa en ofrecer soluciones integrales para el sector minero, destacándose por su experiencia en la planificación y ejecución de proyectos. La empresa proporciona servicios que abarcan desde el diseño de infraestructuras mineras hasta la optimización de procesos de extracción. Con un enfoque en la sostenibilidad y la seguridad, PRC utiliza tecnología avanzada para maximizar la eficiencia operativa. Su compromiso con la innovación y la atención al cliente la posiciona como un socio estratégico en el desarrollo de proyectos mineros de gran envergadura. Más información en prc-ingenieria.com | [email protected] | Tel: 011 7564 2391 / 011 3137-5879

CAPRIMSA: La cámara empresarial que apela a la creatividad para el desarrollo de sus socios

La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) nació en 2019 a partir de una necesidad de mayor representatividad de los pequeños y medianos empresarios en el sector de la gran minería. Ahora, a sólo cuatro años, se ha convertido en referente nacional al ser una de las impulsoras de la Mesa Federal Minera y de la Cámara Federal de Proveedores Mineros (CaFeProMi). El objetivo principal de las mismas es lograr la consolidación de la cadena de valor del sector, teniendo en cuenta una profunda mirada hacia las provincias mineras; con el propósito además de fortalecer la colaboración entre las cámaras de proveedores de cada provincia, promover la compra de productos y servicios locales e impulsar el crecimiento de las regiones mineras del país.

Estos son solo algunos de los logros que han hecho que CAPRIMSA sea reconocida como una de las instituciones en su rubro más prometedoras del país y promotora de la unión con sus pares de todo el territorio.

Para sus más de 200 socios, el diálogo es la principal herramienta en la búsqueda de interacción entre los diferentes actores mineros. Este se asume con responsabilidad y compromiso porque lo consideran vital para representar a los socios en la búsqueda de generación de trabajo genuino local que cubra las expectativas de los diferentes proyectos mineros y en el que puedan participar empresas sanjuaninas. Actualmente CAPRIMSA se compone de un 80 por ciento de empresas medianas/chicas y un 20 por ciento de empresas medianas y grandes, que se integran e interactúan buscando participar en armonía. Los representantes de estas organizaciones están convencidos de que el apoyo mutuo entre grandes, medianas y pequeñas, en una suerte de economía colaborativa, es la base de un desarrollo en conjunto. Las empresas grandes, consiguen el apoyo para obtener las contrataciones con las operadoras y las pequeñas, se ven favorecidas para ingresar en el ambiente minero.



El trabajo de la cámara se centra en la fuerte convicción de sus socios de que la sinergia, entendida como la unión de diferentes conocimientos y habilidades para cumplir un objetivo de manera eficiente y eficaz; es una de las bases para el desarrollo continuo de las empresas. Esto se logra mediante la colaboración, unión de varios esfuerzos, el aporte individual de lo que mejor sabe hacer cada uno y la complementariedad entre ellos. La otra base radica en la creatividad, en la búsqueda de soluciones para llevar a buen término los diferentes desafíos. Desde CAPRIMSA están convencidos de que se puede lograr una mayor inserción de los pequeños y medianos empresarios mineros locales en el mercado internacional. De hecho, la cámara se mantiene en permanente contacto con la embajada de Australia y con representantes empresariales en Chile. Sin embargo, son conscientes de que este gran paso requiere una gran preparación, no solo de las empresas sino también de toda la sociedad para cumplir con los estándares de calidad que las grandes compañías requieren para invertir en la provincia.

Actualmente, el foco de atención de los empresarios mineros está puesto en los dos proyectos cupríferos más importantes de la provincia, Josemaría y Los Azules; ubicados en los departamentos de Iglesia y Calingasta, respectivamente. Ambos proyectos, implicarían inversiones superiores a los 7 mil millones de dólares en caso de fusión de Lundin y BHP y más de 10 mil puestos de trabajo solo para la construcción de la Mina. En el caso de Azules más de 3 mil millones de dólares y más de 5 mil personas en construcción. De hecho, las expectativas por el desarrollo de la industria del cobre en la provincia son más que elevadas. Según la Evaluación Económica Preliminar (PEA) actualizada del proyecto Los Azules completada en 2023, se anticipa que producirá un promedio anual de 322 millones de libras de cátodo de cobre durante una vida útil de la mina (LOM) de 27 años, con eficiencias de costos competitivas y un fuerte énfasis en reducir la huella ambiental y la priorización de la gestión ambiental y social. Más información en www.caprimsa.com.ar

Panorama Minero

Panorama Minero es el principal medio de comunicación especializado en minería de Argentina, con más de 48 años de trayectoria en el sector. Su revista digital circula tanto en el país como en el exterior, brindando información clave sobre minería, energías renovables y sostenibilidad. Además, organiza eventos de relevancia internacional que promueven el desarrollo de la industria minera, permitiendo el intercambio de conocimiento y oportunidades de negocios entre empresas, expertos y gobiernos. Entre sus principales eventos destacan:

Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica, celebrado en Jujuy.

Seminario Internacional Argentina Oro, Plata y Cobre, que se realiza en Buenos Aires.

Exposición Internacional: San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, cuya próxima edición será en 2026.

Argentina Cobre, cuya primera edición se llevará a cabo en San Juan en 2025.

Estos encuentros son fundamentales para debatir el futuro del sector y fortalecer la cadena de valor de la minería en Argentina y la región. Para más información, visita el sitio web de Panorama Minero: www.panorama-minero.com.

●CONTRERAS - EL ALIADO PERFECTO

Con una visión integral del negocio y con las mejores prácticas de la industria y los estándares internacionales, CONTRERAS hace realidad proyectos fundamentales para el desarrollo de la Argentina. Desde hace más de 75 años ejecutamos obras complejas en distintas áreas de negocio: desde tendido de líneas de transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos en yacimientos, hasta grandes ductos para el transporte de gas y petróleo a lo largo de grandes extensiones. Desde complejas plantas industriales de procesamiento de gas y petróleo hasta plantas de carbonatación de litio para la minería o la construcción de infraestructura vial y civil.

Hoy en día, y gracias a un trabajo aplicado y consistente, desarrollando vínculos y capacidades durante más de una década, CONTRERAS es un jugador destacado a la hora de aportar soluciones a sus clientes en el triángulo del Litio. Para trabajos civiles como la construcción de piletas para el tratamiento del mineral, pero fundamentalmente para trabajos industriales complejos, como la Planta de Carbonatación para la minera Exar, de una producción de 40,000 toneladas anuales. Esta instalación no solo es la más grande del país, sino que también representa un hito en la industrialización del litio proveniente de los salares de Cauchari y Olaroz en Jujuy.

La experiencia de CONTRERAS en la ejecución de obras de gran escala y su compromiso con las mejores prácticas, que garantizan altos estándares de calidad y sostenibilidad, contribuyen decisivamente al crecimiento económico y a la seguridad energética del país.

Contacto: CABA Av. Leandro N. Alem 855, Piso 18 - Don Torcuato Lobería 251, Gral. Alvarado 399 – Neuquén Paseo de la Costa, Edificio Zafiro, Piso 3 – Salta Los Mistoles 350, Barrio Tres Cerritos | (+54 11) 4321-9500 / 9543 | www.contreras.com.ar | Brochure

●Biosánita - Sistema de sanitarios para baño seco

El sistema de baños secos de Biosánita presenta una serie de múltiples beneficios, empezando por el menor impacto ambiental. Con un consumo de agua mínimo frente a los 8 a 12 litros por uso de un inodoro convencional, resulta altamente eficiente y económico. Evita el tendido de cañerías y el mantenimiento de una cámara séptica. Además, la falta de humedad desactiva gérmenes con más rapidez y no produce efluentes peligrosos, no afecta ríos o fuentes de agua subterránea ni emplea sustancias biocidas. El sistema permite recuperar nutrientes para el suelo bajo un enfoque de saneamiento ecológico. Además de su línea de productos, Biosánita brinda servicios de diseño y construcción de baños secos para espacios verdes, reservas, campamentos temporales y permanentes, obradores, etc. Proyectos personalizados de acuerdo a cada necesidad. Más información en www.biosanita.com.ar | Tel/ WhatsApp: 11 5489 7417.

A lo largo de los años, la minería y sus diferentes protagonistas, han sido un pilar fundamental de la economía de nuestro país, destacando la crucial fuente de trabajo que representa para muchas comunidades del país. Este sector no solo impulsa la economía nacional, sino que también brinda empleo a miles de familias, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida en diversas regiones.