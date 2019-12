Jorge Macri: "Mi compromiso con el vecino es cada día más grande"

Luego del triunfo, con más del 62% de los votos, en las últimas elecciones, el intendente Jorge Macri asumió su tercer y último mandato al frente de la gobernación municipal. Lo hizo en un recinto del Honorable Concejo Deliberante colmado y en el que agradeció el apoyo y la confianza brindada para encarar una nueva gestión, y planteó el desafío de continuar cambiando la vida de todos los vecinos del distrito.

“Tengo la misma pasión que el primer día, siento que me mueven y me emocionan las mismas cosas que en ese momento y que mi compromiso es cada día más grande. Junto a mi equipo, estamos dispuestos, como siempre, a poner el cuerpo y el corazón, y a dejar todo para hacer de Vicente López un lugar cada vez mejor. Un lugar del que podamos estar cada día más orgullosos”, señaló el jefe comunal, quien estuvo acompañado de todos los colaboradores que integran las distintas áreas del equipo de trabajo municipal.

El intendente Jorge Macri tras asumir un nuevo mandato en Vicente López.

También, Macri aseguró que es consciente de que “detrás de ese voto de confianza y de ese apoyo, hay una exigencia; Alguien que nos dice ‘sigamos adelante y vayamos por más’”. Entre los avances logrados a lo largo de los últimos ocho años, se refrió al primer Metrobús de la provincia, la renovación del Houssay, el desarrollo del Hospital Cetrángolo, la emblemática puesta en valor del hospital geriátrico, los índices de mortalidad infantil más bajos de la región y los mejores resultados en las evaluaciones Aprender.

Jorge Macri: "Seguiremos dando lo mejor para hacer de Vicente López un ejemplo en salud pública"



A su vez, se mostró convencido de que son muchos los aspectos de gestión que pueden evolucionar aún más “para construir un Vicente López más moderno, inclusivo, verde y presente”. El futuro que afronta la provincia de Buenos Aires fue, también, uno de los aspectos a los que se refirió, y subrayó lo imprescindible que será el estar “más unidos que nunca para que no se repita lo que sucedió en el pasado, cuando se discriminaba a Vicente López y no me atendían el teléfono solo por pertenecer a otro espacio político”.

A esto agregó que “ésa es una página que logramos dar vuelta con Mauricio y María Eugenia, y espero que no volvamos hacia atrás. Depende de todos nosotros, y también de cada vecino”. En este sentido, sostuvo la importancia de que el Presidente y el gobernador de la provincia no dejen de comprender el bienestar de los vecinos como la guía de cada uno de los pasos a dar en la gestión: “A ellos tenemos que cuidarlos y acompañarlos día a día sin importar las banderas que levantamos”.