Llega a Buenos Aires Primavera Sound, "un evento único con una curaduría musical inigualable"

El festival urbano Primavera Sound se prepara para su aterrizaje en Argentina con un sello distintivo e innovador que apunta a romper con la lógica de festivales multitudinarios mainstream que caracterizaron la escena pública ofreciendo una experiencia diferente a partir de una simbiosis con la cultura local.

Así lo aseguró su director en diálogo con PERFIL, quien contó que la idea del evento musical que busca integrarse con el entorno y enriquecer el patrimonio cultural local surgió en una charla entre amigos, y desde ese momento, no paró de crecer.

“Cuando se nos ocurrió la idea nadie apostaba por un modelo que fuese en el centro de una ciudad. Los festivales masivos se trataban más del camping que de la música, ya sea en la playa o en la montaña. Ese modelo no nos interesaba, buscábamos uno más cultural, de amor a la música, de independencia total”, contó el director de Primavera Sound, Gabi Ruiz, respecto a la génesis del festival urbano de origen catalán que ya cumple 19 ediciones y debutará en Buenos Aires el próximo año.

El director de Primavera Sound, Gabi Ruiz, dice que lo une un vínculo personal con Buenos Aires: “Es la Nueva York de Latinoamérica, una ciudad muy musical donde pasaron muchas cosas alrededor del rock”.

Llega el Primavera Sound a Buenos Aires con intervenciones en diferentes puntos de la ciudad

En esa línea, el sello distintivo del festival tiene que ver también con ese grupo de amigos que le dio origen a partir de que buscaban promover su gusto musical en un modelo de festival pequeño o mediano de hasta 15 mil personas, los mismos que hoy continúan en la gestión del evento.

“La vocación del festival es abrirse a la ciudad y ser un elemento que convive con la misma. Nosotros invitamos a la gente a venir a Barcelona, en donde además de vivir el festival puede disfrutar de lo que la ciudad ofrece, como su valor arquitectónico, su buen clima y su gastronomía”, agregó Ruiz.

Asimismo, reivindicó el rol que cumple Primavera Sound en el entorno, considerando que un gran evento “debe tener un retorno a la ciudad, no puede pasar como si nada”, algo que según su visión el público valoró como algo diferente.

“La integración del festival en una ciudad es un reto porque toca muchas sensibilidades y diferentes perspectivas de lo que tiene que ser un gran evento. Nosotros trabajamos en cultura e intentamos aportar ese granito de arena para que los artistas tengan un altavoz para expresarse”, señaló.

El festival tendrá lugar en varios rincones de Buenos Aires, con shows en los lugares más icónicos de la ciudad

Por qué se eligió a Buenos Aires para una nueva versión del Primavera Sound

El desembarco del prestigioso festival en Buenos Aires no es una casualidad. Según su director, a quien lo une un vínculo personal con la capital argentina, “Buenos Aires es la Nueva York de Latinoamérica, una ciudad muy musical donde pasaron muchas cosas alrededor del rock”.

Además, aseguró que parte de los valores “universales” que sustentan el festival -sustentabilidad , igualdad de género, compromiso social e integración urbanística- en parte provienen de ese vínculo. “Para mí tiene un significado personal, es como un viaje emocional mío”, contó.

Por su lado, destacó que la experiencia de la capital argentina “será una aventura” debido a su complejidad y gran dimensión, y que desembarcarán con “humildad” con la idea de aprender y generar un puente entre la ciudad y Barcelona. “Creo que al final puede ser un win-win si sabemos escuchar e integrarnos en la ciudad”, destacó.

Por sus escenarios pasaron más de 3.000 bandas, entre ellas Radiohead, Rosalía, Bjork, Arctic Monkeys, Arcade Fire, J Balvin

En esa línea se expresó también Diego Finkelstein, fundador de DF Entertainment, la empresa que sustentará el festival en su versión local, quien destacó el “momento inédito” de la producción musical argentina y agregó: “Es un evento único en el mundo y sentimos que su llegada a Buenos Aires era algo destinado a suceder. Cada año, Primavera Sound se supera a sí mismo y marca tendencia en el mundo. Su curaduría musical es inigualable”.

Por último, Gabi Ruiz destacó el rol “amplificador” que sirve el festival urbano respecto a artistas no tan conocidos a nivel local que pueden trascender a partir de su participación en el evento a desarrollarse a nivel local del 7 al 13 de noviembre del 2022 en distintos espacios de la ciudad durante la semana y desde el Parque de los Niños el fin de semana.

“Es un festival de descubrir. Por eso no sólo nos interesan los grandes nombres sino también dar a conocer otras bandas que en su momento no tuvieron el medio amplificador necesario, y el festival ejerce de eso”, concluyó el director en relación al line up del festival que, para su versión argentina, todavía habrá que esperar para conocer.