n1u alcanza los 25.000 usuarios a semanas de su lanzamiento

Creada por referentes del mundo fintech con el propósito de incluir a los más jóvenes en el mundo de las finanzas, n1u, la primera superapp de la región, lanzó sus operaciones en Argentina en abril de 2023 y llegó a captar 25.000 usuarios en sus primeras semanas de operación con un destacado nivel de retención de más del 50% de los usuarios activos.

Pero, ¿de dónde surge n1u? “De estar tan metidos en el mundo gamer, descubrimos que 7 de cada 10 jugadores no podían acceder a productos financieros. Revertir esa realidad fue el punto de partida para crear n1u. Con el foco puesto en eso, desarrollamos una all-in-one app que nos permite diferenciarnos y responder de punta a punta a la demanda de los jóvenes. Ahora estamos trabajando fuerte en la educación e inclusión financiera porque queremos que puedan desarrollar todo su potencial”, explica Facundo Corsi, CEO de n1u.

Facundo Corsi, CEO y founder de n1u.

Así, la propuesta de n1u llegó para revolucionar el concepto de billetera virtual al ofrecer una solución integral y entretenida que busca llevar a los usuarios al siguiente nivel.

Qué se puede hacer con n1u

En n1u los usuarios pueden tener, enviar y recibir dinero, operar vía código QR, recargar el celular y la SUBE, comprar dólar MEP, pagar distintos servicios y suscripciones, invertir y hacer stalking. Además, todos los usuarios -a partir de los 13 años- acceden a una tarjeta prepaga Visa y a un CVU.

Pero eso no es todo. Con n1u también es posible acceder a servicios y funciones como buy now pay later, generar recargas gamers en PlayStation, XBox, Steam, entre otras funcionalidades, cambiando así la forma en que los jóvenes interactúan con las finanzas.

Además, los usuarios tienen acceso a un programa de Loyalty que está basado en la gamificación y premia a los usuarios a partir de microtransacciones. “Iremos gamificando cada vez más la experiencia del usuario, que podrá cambiar las monedas digitales que recibe mediante los rewards por un café o un viaje en Cabify”, ejemplifica Corsi.

Con el apoyo de Koibanx y VISA, y con un equipo conformado por jóvenes de entre 25 y 35 años, n1u trabaja para seguir transformando la experiencia financiera de su comunidad y llevarlos siempre al siguiente nivel

“Crecimos muy rápido, en muy poco tiempo. Actualmente, trabajan 45 personas en la empresa y esperamos que el crecimiento siga en alza. Esto para nosotros es apenas la punta del iceberg. Se vienen muchas nuevas verticales y tenemos planes de expansión”, concluyó Corsi.

Acerca de n1u

n1u es una billetera digital argentina que nació para incluir a los más jóvenes en el mundo financiero, ofreciéndoles una solución integral, segura y entretenida. Con el objetivo de llevar a los usuarios al siguiente nivel, n1u utiliza tecnología blockchain y reúne distintas funcionalidades en un solo lugar: tener, enviar y recibir dinero, recargar el celular y la SUBE, operar con código QR, NFTicket, recargas gamers, ¡y tanto más! Conocé n1u acá.